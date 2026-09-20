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        Haberler Bilgi Gündem Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Eylül 2026 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Eylül 2026 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu takipçileri, çekilişte çıkan kazanan numaraları, Joker ve SüperStar araştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerindeki ikramiye dağılımı da sonuçlarla birlikte belli oluyor. Peki, 19 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar hangileri? İşte 19 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonucu ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto çekilişini takip edenler, kazanan numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Haftanın çekilişinde belirlenen numaralar kupon sahiplerinin erişimine açılırken, büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılım da belli oldu. Sayısal Loto sonuçları üzerinden kuponundaki numaraları kontrol etmek isteyenler, resmi sonuç ekranından sorgulama yapabiliyor. Çekilişte çıkan 6 ana numara ile Joker ve SüperStar sonucu da sonuç ekranında yer aldı. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kaç kişinin ikramiye kazandığı sonuçların ardından netleşti. Peki, 19 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları neler, kazanan numaralar hangileri? İşte 19 Eylül 2026 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu...

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO 19 EYLÜL 2026 SONUÇLARI

        Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılan çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları açıklandı.

        Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları:

        3 - 6 - 9 - 23 - 50 - 89

        JOKER 86 + SÜPERSTAR 66

        Sayısal Loto'da büyük ikramiye (684.347.007,76 ₺) devretti.

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        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.

        Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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