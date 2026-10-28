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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 28 Ekim Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 28 Ekim Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Ekim 2026 Çarşamba tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 6 bilen çıkıp çıkmadığını ve büyük ikramiyenin devredip devretmediğini araştırıyor. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte Joker ve SüperStar numaraları da gündeme geliyor. Peki, 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonuçları nasıl, nereden sonuçlanır? İşte 28 Ekim 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        28 Ekim Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar araştırılmaya başlandı. Çekilişte belirlenen numaralar, kupon sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı da sonuçlarla birlikte netleşiyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden sorgulanır? İşte 28 Ekim 2026 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

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        28 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Ekim 2026 Çarşamba tarihli çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

        28 Ekim Sayısal Loto sonuçları:

        6 - 19 - 52 - 53 - 59 - 76

        JOKER 2 + SÜPERSTAR 62

        Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti

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        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.

        Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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