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        Cuma hutbesi konusu nedir? 21 Ağustos 2026 Cuma hutbesi yayımlandı

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2026 Cuma günü camilerde okunacak cuma hutbesi yayımlandı. Bu haftaki hutbede İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in insanlığa örnek olan güzel ahlakı ve hayatı ele alınıyor. Hutbede aile ilişkilerinden komşuluk hukukuna, akrabalık bağlarından toplumsal dayanışmaya kadar birçok konuya dikkat çekiliyor. Mevlid Kandili öncesinde yayımlanan hutbede, güzel ahlakın günlük hayata yansıtılması gerektiği vurgulanıyor. Peki cuma hutbesi konusu nedir? 21 Ağustos 2026 Cuma hutbesinde hangi mesajlar verildi? İşte Diyanet'in bu haftaki cuma hutbesinin konusu ve tam metni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 01:36 Güncelleme:
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        21 Ağustos 2026 Cuma hutbesi, camilerde okunacak metnin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Bu haftanın hutbesinde, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in güzel ahlakı ve insanlığa bıraktığı örnek hayat üzerinde duruluyor. Hutbede güzel ahlakın aileden sosyal hayata kadar her alanda Müslümanların hayatına yön vermesi gerektiği ifade ediliyor. Peki cuma hutbesi konusu nedir? 21 Ağustos 2026 Cuma hutbesinde hangi mesajlar verildi? İşte bu haftaki cuma hutbesinin konusu ve öne çıkan mesajları...

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        CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 21 Ağustos 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Mevlid-i Nebi” olarak açıklandı.

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        İŞTE CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ

        MEVLİD-İ NEBİ

        Muhterem Müslümanlar!

        Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), şirkin insanlığı karanlığa mahkûm ettiği cehalet çağını, tevhid akidesiyle aydınlatmıştır. O, zulmün ve kötülüğün insanlığı esir aldığı bir zamanda; mazlum ve mağdurların, güçsüz ve zayıfların umudu olmuştur. Hz. Hatice Annemiz, Efendimiz (s.a.s)’in bu hasletini şöyle ifade etmiştir: “Allah’a yemin ederim ki Cenâb-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin; muhtaç olanların bakımını üstlenirsin; aç ve açıkta olanı koruyup, kollarsın; misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin.”

        Aziz Müminler!

        İnsanlığın muhtaç olduğu güzel ahlakın tüm unsurları, Allah’ın Kitabı ve Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnet-i seniyyesinde mevcuttur. Dolayısıyla kim, ailesinde huzur istiyorsa; “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır” nebevi tavsiyesine sarılsın. Kim, helal kazanç arıyorsa; “Allah kişinin, işini sağlam yapmasından hoşlanır” prensibini hayatında ilke edinsin. Kim, akrabasıyla bağlarını korumanın, komşularıyla iyi geçinmenin, sosyal hayatta kardeşliği ikame etmenin gayretinde ise; “Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir” öğüdüne dikkat etsin. Ve kim de imanın tadını almayı arzuluyorsa; “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır” hadis-i şerifini kendisine rehber kılsın.

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        Kıymetli Müslümanlar!

        Bugün, iletişim imkânları çoğalmakta; bilgi, saniyeler içerisinde dünyanın dört bir yanına ulaşabilmektedir. Ne var ki bütün bu gelişmelere rağmen insanlık, huzura ve sükûnete her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Dünyanın diğer ucundakilerle iletişim kurabilen nice insanımız; aynı evi paylaştığı eşine, çocuklarına, anne ve babasına yabancı olabilmektedir. Sanal dünyanın kalabalığında kaybolan nice insanımız da; yanı başındaki komşusunun derdini, akrabasının hâlini, mahallesindeki ihtiyaç sahibinin sesini duyamamaktadır. Şu hususu unutmayalım ki; çağımızda yaşadığımız bu sorunların çözümü, hutbemizde bir kısmını ifade etmeye çalıştığımız nebevî ahlaktadır.

        Değerli Müminler!

        Önümüzdeki Pazartesi günü Mevlid Kandilidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in doğumunun hicri bin beş yüzüncü yılı olması münasebetiyle Mevlid-i Nebi Haftasını “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” temasıyla idrak edeceğiz. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i anmaya, anlamaya ve getirdiği mesajları insanlıkla buluşturmaya gayret göstereceğiz.

        Bizleri, Allah Resûlü (s.a.s)’e ümmet kılan Yüce Rabbimize hamd ve sena; peygamberimiz, rehberimiz ve örneğimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Mevlid Kandilimiz şimdiden mübarek olsun.

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        Aziz Kardeşlerim!

        Hutbemizi Ahzâb suresinde yer alan şu ayet-i kerimelerin mealiyle bitiriyoruz: “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”

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