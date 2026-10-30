Cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları göndermek isteyen vatandaşlar, 30 Ekim tarihinde güzel ve anlamlı Cuma mesajları için araştırmalarına başladı. Mübarek cuma gününde, iyi ve dua dolu dileklerle vatandaşlar en güzel sözlerin yer aldığı Cuma mesajlarını birbirlerine gönderiyor. İşte, en güzel ve resimli Cuma mesajları seçenekleri
Müslümanlar cuma gününün gelmesiyle SMS ve sosyal medya uygulamalarından paylaşılan cuma mesajları seçeneklerine dair araştırmaları hız kazandı. Bu anlamlı günü taçlandırmak isteyenler, SMS ve Whatsapp paylaşımlarına uygun en yeni cuma mesajlarını sorguluyor. İşte, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, kısa, anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.
Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...
Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026
Bu mübarek cuma günü dualarınız kabul, gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun. Hayırlı Cumalar!
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice cumalara ulaşmanız dileğiyle.
Rabbim bugünümüzü dünden, yarınımızı bugünden hayırlı eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Gönüllerin sevgiyle, evlerin bereketle, duaların umutla dolduğu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.
Hayırlı Cumalar! Rabbim gönlünüzden geçen güzel dilekleri kabul etsin, evinize huzur, ömrünüze bereket versin.
Cumanız mübarek olsun. Allah kalbinizden huzuru, hanenizden bereketi, hayatınızdan sevdiklerinizi eksik etmesin.