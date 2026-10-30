Cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

İnsan baskısıyla mağaralara sığınıyorlar

Dünyada sayıları 800- 900 civarında olan Akdeniz fokları için Alanya'da mağaralar temizlenip, fotokapanlar kuruldu. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, fokların insan baskısıyla mağaralara çekilmek zorunda kaldığını belirterek, "Mağa... Daha Fazla Göster Dünyada sayıları 800- 900 civarında olan Akdeniz fokları için Alanya'da mağaralar temizlenip, fotokapanlar kuruldu. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, fokların insan baskısıyla mağaralara çekilmek zorunda kaldığını belirterek, "Mağaraya kaçış, onların habitatının mağara olduğu anlamına gelmiyor" dedi.(DHA) Daha Az Göster