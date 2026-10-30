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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 30 Ekim 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati

        Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 30 Ekim 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati

        Cuma namazı saati bugün ibadet görevini yerine getirmek üzere camilere gidecek binlerce kişi tarafından aranıyor. 30 Ekim Cuma günü güncel namaz vakitleri Diyanet'in namaz vakitleri ekranından İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler ile diğer 81 ildeki cuma namazı vakitleri öğrenilebilecek. İşte, 30 Ekim il il Cuma namazı vakti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 01:43 Güncelleme:
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        Cuma namazı saatleri il il namaz vakitleri bugün ibadet görevini yerine getirecek kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet tarafından yayınlanan 30 Ekim Cuma namazı saatleri belli oldu. Doğu illerde cuma saati daha erken başlayıp daha erken sona ererken, batıda ise Cuma namazı vakti daha geç başlıyor. İşte Diyanet ile 30 Ekim 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati

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        CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        30 Ekim Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

        İSTANBUL:12:53

        ANKARA:12:37

        İZMİR:13:00

        BURSA: 12:52

        ANTALYA: 12:46

        İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

        Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

        Niyet ederken:

        "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

        İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

        Son oturuşta:

        Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur. Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir. Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

        Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

        Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

        "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır. Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

        "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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