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        Haberler Bilgi CUMA NAMAZI SAATLERİ | 21 Ağustos 2026 Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

        CUMA NAMAZI SAATLERİ | 21 Ağustos 2026 Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

        İl il Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfası üzerinden yayımlandı. Rebiuvvell'in 8. gününe denk gelen 21 Ağustos'ta Müslümanlar camilere giderek Cuma namazlarını eda edecekler. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Cuma namazı kılınışı ve il il Cuma namazı vakitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        Bu hafta Cuma namazı saat kaçta? sorusu, farz ibadetini camide cemaatle eda etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana ve 81 ilin Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 21 Ağustos 2026 Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 21 Ağustos 2026 Cuma namazı vakitleri…

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        21 AĞUSTOS 2026 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        21 Ağustos 2026 Cuma günü camilere giderek cuma namazını eda edecek vatandaşlar, bulundukları ilde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri üzerinden paylaşılan bilgilere göre 21 Ağustos Cuma günü İstanbul'da cuma namazı 13.12'de, Ankara'da 12.57'de, İzmir'de ise 13.20'de kılınacak. Diğer illerdeki cuma namazı saatleri ise il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor.

        CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN.

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        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

        Cuma namazının vakti, illerin öğle namazı vaktine göre değişiklik gösteriyor. 21 Ağustos 2026 Cuma günü için belirlenen saatlere göre İstanbul'da cuma namazı 13.12, Ankara'da 12.57, İzmir'de ise 13.20 olarak açıklandı. Vatandaşların namaz öncesinde camilerdeki hutbe ve namaz programını da dikkate alarak hazırlıklarını yapmaları gerekiyor.

        DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ İLE CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN.

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        21 AĞUSTOS CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

        Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında namazın öncesinde ve sonrasında sünnet namazları bulunuyor. Kaynakta yer alan bilgilere göre farzdan önce dört, farzdan sonra da dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünnet bulunuyor. Bazı fıkhî görüşlerde ise farzdan sonraki sünnetin altı rekât olarak kılınabileceği belirtiliyor.

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        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        Cuma namazı, öğle ezanının okunmasının ardından camide cemaatle kılınıyor. Öncelikle dört rekât cuma namazının ilk sünneti eda ediliyor. Ardından ikinci ezan okunuyor ve imam hutbe için minbere çıkıyor. Hutbenin tamamlanmasının ardından kamet getirilerek cemaatle birlikte iki rekât cuma namazının farzı kılınıyor.

        Farz namazının ardından dört rekât son sünnet kılınıyor. Kaynakta ayrıca zuhr-i ahir ve vaktin sünneti olarak kılınan namazlara ilişkin bilgiler de yer alıyor.

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        CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

        Cuma namazının süresi, hutbe ve namazın kılınışına bağlı olarak değişebiliyor. Kaynakta cuma namazının ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürebildiği belirtiliyor. Süre, kişinin namazın sünnetlerini ve diğer namazları kılıp kılmamasına göre farklılık gösterebiliyor.

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        CUMA NAMAZI KİMLERE FARZ?

        Cuma namazı; akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kaynakta kadınların, yolcuların, hürriyeti kısıtlı olanların ve cemaate katılmasına engel olacak bir mazereti bulunan kişilerin cuma namazıyla yükümlü olmadığı belirtiliyor.

        Bu nedenle cuma namazına ilişkin yükümlülük kişinin durumuna göre değişebiliyor. Özürsüz şekilde cuma namazını terk etmenin ise dinî açıdan önemli bir sorumluluk olduğu ifade ediliyor.

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