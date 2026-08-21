CUMA NAMAZI SAATLERİ | 21 Ağustos 2026 Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

21 AĞUSTOS CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında namazın öncesinde ve sonrasında sünnet namazları bulunuyor. Kaynakta yer alan bilgilere göre farzdan önce dört, farzdan sonra da dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünnet bulunuyor. Bazı fıkhî görüşlerde ise farzdan sonraki sünnetin altı rekât olarak kılınabileceği belirtiliyor.