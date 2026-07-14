Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DEPREM SON DAKİKA: 14 Temmuz deprem mi oldu? AFAD- Kandilli Rasathanesi son depremler

        DEPREM SON DAKİKA: 14 Temmuz deprem mi oldu? AFAD- Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellediği son deprem verileri, 14 Temmuz 2026 Salı günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları öne çıktı. Türkiye genelinde kaydedilen son depremlere ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı anlık deprem listesinde yer alıyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle yaşanan her sarsıntı, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. 14 Temmuz 2026 Salı günü de AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem verileri yoğun ilgi görürken, "Deprem nerede oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son depremler listesinde hangi iller var?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı 14 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesi...

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 14 TEMMUZ SON DEPREMLER

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son depremler listesinde yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılara anlık olarak ulaşılabiliyor.

        3

        VAN'DA DEPREM

        AFAD verileri ile İpekyolu Van'da 07.32'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        4

        14 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        14 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tokat'ta 11 gündür haber alınamayan Ceren Nisa aranıyor

        Tokat'ta, 11 gün önce 2 valizle evden ayrılan 17 yaşındaki Ceren Nisa Bilen'den haber alamayan ailesi, hayatından endişe ediyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Bilen için arama çalışması başlatılırken, baba Burhan Bilen "Başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum" dedi (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı
        Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı
        İş kazalarında günde 5 kişi ölüyor
        İş kazalarında günde 5 kişi ölüyor
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ankara'da boş arazide yangın
        Ankara'da boş arazide yangın
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir