DEPREM SON DAKİKA: 14 Temmuz deprem mi oldu? AFAD- Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellediği son deprem verileri, 14 Temmuz 2026 Salı günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları öne çıktı. Türkiye genelinde kaydedilen son depremlere ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı anlık deprem listesinde yer alıyor. İşte bilgiler...
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle yaşanan her sarsıntı, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. 14 Temmuz 2026 Salı günü de AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem verileri yoğun ilgi görürken, "Deprem nerede oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son depremler listesinde hangi iller var?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı 14 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 14 TEMMUZ SON DEPREMLER
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son depremler listesinde yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılara anlık olarak ulaşılabiliyor.
VAN'DA DEPREM
AFAD verileri ile İpekyolu Van'da 07.32'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
14 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ