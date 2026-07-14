Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle yaşanan her sarsıntı, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. 14 Temmuz 2026 Salı günü de AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem verileri yoğun ilgi görürken, "Deprem nerede oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son depremler listesinde hangi iller var?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı 14 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesi...