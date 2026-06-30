DGS 2026 SINAV TARİHİ || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu için heyecan giderek artıyor. On binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026 DGS’nin sınav günü ve sonuçların ilan edileceği tarih kesinleşirken, sürece dair önemli takvim ayrıntıları adayların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.