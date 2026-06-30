DGS 2026 SINAV TARİHİ || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu için heyecan giderek artıyor. On binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026 DGS'nin sınav günü ve sonuçların ilan edileceği tarih kesinleşirken, sürece dair önemli takvim ayrıntıları adayların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu için heyecan giderek artıyor. On binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026 DGS’nin sınav günü ve sonuçların ilan edileceği tarih kesinleşirken, sürece dair önemli takvim ayrıntıları adayların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS), ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav günü belirtilen saatte sınav merkezlerinde hazır bulunarak sözel ve sayısal yeteneklerini ölçen bu önemli oturuma katılım sağlayacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlarla birlikte adaylar, sınavdan elde ettikleri puan ve sıralamaları öğrenerek tercih sürecine yönelik önemli bir adımı tamamlamış olacak.