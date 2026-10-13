DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2026: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı...
2026 DGS kapsamında lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların gündeminde ek tercih dönemi bulunuyor. Üniversitelerde ilk yerleştirme ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ön lisans mezunları, boş kontenjanlar için ikinci bir fırsatın sunulmasını bekliyor. Eğitimlerini dört yıllık bölümlerde sürdürmeyi amaçlayan öğrenciler, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanacağı tarihi ve başvuru koşullarını araştırmaya başladı. ÖSYM'den gelecek duyurular yakından takip edilirken, tercih işlemlerinin hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği de merak konusu oldu. Peki, 2026 DGS ek tercihleri başladı mı, başvurular hangi gün yapılacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, tercihler nasıl ve nereden gerçekleştirilecek? İşte DGS ek tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversite eğitimini dört yıllık lisans programlarında tamamlamak isteyen adaylar için ek yerleştirme heyecanı başladı. İlk tercih döneminde istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler, üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlara odaklandı. Ön lisans eğitimini geride bırakarak lisans diploması almayı hedefleyen binlerce aday, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunu ve başvuru takvimini bekliyor. Peki, 2026 DGS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı mı? İşte 2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin son gelişmeler ve bilinmesi gerekenler...
DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından ek tercih başvurularının başlayacağı tarihe yönelik henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Önceki yıllarda uygulanan yerleştirme takvimleri dikkate alındığında, başvuruların Ekim ayının üçüncü ya da son haftasında başlaması öngörülüyor.
Ancak bu tarih aralığı yalnızca geçmiş dönemlere dayanan bir tahmin niteliği taşıyor. Kesin başvuru tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyuruyla netlik kazanacak.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 DGS ek yerleştirme kılavuzu henüz adayların erişimine sunulmadı. ÖSYM'nin ek tercih takvimini duyurmasının ardından kılavuzun da resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Adaylar, boş kontenjanlara, tercih koşullarına ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları kılavuz üzerinden öğrenebilecek.
DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
2026 DGS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini sisteme kaydedebilecek.
Başvuru tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla duyurulacak.