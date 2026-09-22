DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN? 2026 DGS ek tercihler nasıl yapılır, ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
Üniversitelerde kayıt döneminin 18 Eylül'de kapanmasıyla birlikte, 2026 DGS'de herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme bekleyişi başladı. Boş kontenjanların netleşmesini bekleyen öğrenciler, tercih listelerini hazırlayabilmek için ÖSYM'nin açıklayacağı takvimi araştırıyor. Başvuruların başlayacağı tarihin yanı sıra kontenjan ve tercih bilgilerini içeren kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı da merak ediliyor. Peki, 2026 DGS ek tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM, ek yerleştirme kılavuzunu erişime açtı mı? İşte adayların takip ettiği sürece ilişkin ayrıntılar...
2026 DGS’de herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, lisans eğitimine geçiş için ek tercih dönemini bekliyor. Üniversite kayıtlarının 18 Eylül’de sona ermesinin ardından hangi programlarda kontenjan açığı oluşacağı ve bu kontenjanlar için tercihlerin ne zaman alınacağı araştırılıyor. Adayların tercih listelerine yön verecek ek yerleştirme kılavuzu ile başvuru takvimi, ÖSYM’den beklenen duyuruların başında geliyor. Peki, 2026 DGS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? Boş kontenjanları ve ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ek yerleştirme dönemine ilişkin merak edilenler...
2026 DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 DGS’de bir üniversite programına yerleşen adaylar için kayıt dönemi sona erdi.
Ek yerleştirmeden yararlanmak isteyen adaylar için ise takvim bekleyişi sürüyor. ÖSYM, 2026 DGS ek tercih başvurularını henüz açmadı ve işlemlerin hangi tarihlerde yapılacağını gösteren resmi takvimi duyurmadı. Duyuru yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
DGS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra tercihlerini kılavuzdaki kurallara uygun şekilde oluşturabilecek. İşlemler ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.
2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI MI?
ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında hangi programlara tercih yapılabileceği, bu programların boş kontenjanları ve taban puanları öğrenilebilecek.
Adaylar ayrıca tercih işlemlerinde dikkat etmeleri gereken kuralları da kılavuzdan inceleyebilecek. Ek tercih döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ise ÖSYM’nin yapacağı duyuruyla netlik kazanacak.
2026 DGS EK TERCİH ŞARTLARI NELER, KİMLER TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme hakkından, 2026 DGS’ye giren ancak merkezi yerleştirme sonucunda bir lisans programına yerleşemeyen adaylar yararlanabilecek. İlk tercih döneminde liste göndermeyen adaylar da aranan şartları taşımaları koşuluyla ek tercihlerini yapabilecek.
Tercih edilecek programlar belirlenirken ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunun esas alınması gerekecek. Adayların listelerini hazırlamadan önce programların kontenjanlarını, puan şartlarını ve kılavuzda belirtilen diğer koşulları dikkatle incelemesi önem taşıyacak.