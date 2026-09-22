DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN? 2026 DGS ek tercihler nasıl yapılır, ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

2026 DGS’de herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, lisans eğitimine geçiş için ek tercih dönemini bekliyor. Üniversite kayıtlarının 18 Eylül’de sona ermesinin ardından hangi programlarda kontenjan açığı oluşacağı ve bu kontenjanlar için tercihlerin ne zaman alınacağı araştırılıyor. Adayların tercih listelerine yön verecek ek yerleştirme kılavuzu ile başvuru takvimi, ÖSYM’den beklenen duyuruların başında geliyor. Peki, 2026 DGS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? Boş kontenjanları ve ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ek yerleştirme dönemine ilişkin merak edilenler...