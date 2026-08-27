DGS TERCİH EKRANI 2026: ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı! (Dikey Geçiş Sınavı) 2026 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?
ÖSYM son dakika duyurusu ile 2026 DGS tercihleri başladı! Ön lisans programlarından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların merakla beklediği 2026 DGS tercih kılavuzu da yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Ağustos'ta başlayan DGS tercih işlemleri 3 Eylül'de sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, dikey geçiş bölümleri neler? İşte 2026 DGS tercih ekranı ile 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM son dakika açıklaması ile DGS tercihleri başladı. Lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu adaylar, tercih listelerini 2026 DGS tercih kılavuzu doğrultusunda oluşturacak. Adayların 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları yanı sıra tercih edilebilecek lisans programları için ÖSYM kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır, dikey geçiş bölümleri neler, kaç tercih hakkı var? İşte 2026 DGS tercih ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler…
ÖSYM DUYURDU! 2026 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) tercihlerinin başladığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 DGS tercih işlemleri, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla başladı ve 3 Eylül 2026 Perşembe günü sona erecek.
2026 DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS TERCİH KILAVUZU 2026 YAYIMLANDI
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.