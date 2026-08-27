Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DGS TERCİH EKRANI 2026: ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı! (Dikey Geçiş Sınavı) 2026 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

        DGS TERCİH EKRANI 2026: ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı! (Dikey Geçiş Sınavı) 2026 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

        ÖSYM son dakika duyurusu ile 2026 DGS tercihleri başladı! Ön lisans programlarından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların merakla beklediği 2026 DGS tercih kılavuzu da yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Ağustos'ta başlayan DGS tercih işlemleri 3 Eylül'de sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, dikey geçiş bölümleri neler? İşte 2026 DGS tercih ekranı ile 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM son dakika açıklaması ile DGS tercihleri başladı. Lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu adaylar, tercih listelerini 2026 DGS tercih kılavuzu doğrultusunda oluşturacak. Adayların 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları yanı sıra tercih edilebilecek lisans programları için ÖSYM kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır, dikey geçiş bölümleri neler, kaç tercih hakkı var? İşte 2026 DGS tercih ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler…

        2

        ÖSYM DUYURDU! 2026 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) tercihlerinin başladığını duyurdu.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 DGS tercih işlemleri, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla başladı ve 3 Eylül 2026 Perşembe günü sona erecek.

        3

        2026 DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

        Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

        2026 DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DGS TERCİH KILAVUZU 2026 YAYIMLANDI

        DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

        Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

        Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

        2026 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

        2026 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DGS Tercihleri
        #DGS Tercih Kılavuzu
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Canlı çekirge toplanması ile ilgili 'genetik çalışma' uyarısı!
        Canlı çekirge toplanması ile ilgili 'genetik çalışma' uyarısı!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        10 Grammy ve bir efsane
        10 Grammy ve bir efsane
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde