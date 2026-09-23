DHS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 2026 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlıyor? DGS ek tercihleri nasıl yapılır?
2026 DGS yerleştirme sürecinde herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercih dönemine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Üniversitelerdeki kesin kayıt işlemlerinin 18 Eylül'de tamamlanmasının ardından gözler, oluşacak boş kontenjanlar ve ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuna çevrildi. Adaylar, tercih sürecinin ne zaman başlayacağını, hangi bölümlerde kontenjan açılacağını ve başvuru şartlarını öğrenmek için ÖSYM'nin duyurularını araştırıyor. Peki, 2026 DGS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS ek tercih sürecine dair merak edilen detaylar...
2026 DGS sonuçlarına göre herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih kılavuzunu bekliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, boş kalan bölümlerin ve kontenjanların ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, tercihlerini şekillendirebilmek için ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzu ile başvuru tarihlerini takip ediyor. Peki, 2026 DGS ek tercihler için başvurular ne zaman başlayacak? Üniversitelerde oluşan boş kontenjanlar açıklandı mı, ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte adayların merak ettiği DGS ek tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...
DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 DGS’de bir üniversite programına yerleşen adaylar için kayıt dönemi sona erdi.
Ek yerleştirmeden yararlanmak isteyen adaylar için ise takvim bekleyişi sürüyor. ÖSYM, 2026 DGS ek tercih başvurularını henüz açmadı ve işlemlerin hangi tarihlerde yapılacağını gösteren resmi takvimi duyurmadı. Duyuru yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında hangi programlara tercih yapılabileceği, bu programların boş kontenjanları ve taban puanları öğrenilebilecek.
Adaylar ayrıca tercih işlemlerinde dikkat etmeleri gereken kuralları da kılavuzdan inceleyebilecek. Ek tercih döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ise ÖSYM’nin yapacağı duyuruyla netlik kazanacak.
DGS EK TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
DGS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra tercihlerini kılavuzdaki kurallara uygun şekilde oluşturabilecek. İşlemler ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.
KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme hakkından, 2026 DGS’ye giren ancak merkezi yerleştirme sonucunda bir lisans programına yerleşemeyen adaylar yararlanabilecek. İlk tercih döneminde liste göndermeyen adaylar da aranan şartları taşımaları koşuluyla ek tercihlerini yapabilecek.
Tercih edilecek programlar belirlenirken ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunun esas alınması gerekecek. Adayların listelerini hazırlamadan önce programların kontenjanlarını, puan şartlarını ve kılavuzda belirtilen diğer koşulları dikkatle incelemesi önem taşıyacak.