DHS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 2026 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlıyor? DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

2026 DGS sonuçlarına göre herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih kılavuzunu bekliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, boş kalan bölümlerin ve kontenjanların ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, tercihlerini şekillendirebilmek için ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzu ile başvuru tarihlerini takip ediyor. Peki, 2026 DGS ek tercihler için başvurular ne zaman başlayacak? Üniversitelerde oluşan boş kontenjanlar açıklandı mı, ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte adayların merak ettiği DGS ek tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...