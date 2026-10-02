Doğalgaz faturasını yüzde 35 oranında düşüren 3 ayar
Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kombiler yeniden devreye girmeye başlarken, doğalgaz faturalarının yükselmesi de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Daha düşük tüketim için mutlaka tesisat değişikliği ya da yüksek maliyetli yalıtım uygulamaları yapılması gerekmiyor. Kombinin kullanım şekli, peteklerin konumu ve oda sıcaklığının doğru ayarlanması da tüketimi etkileyebiliyor.
Özellikle evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine, evin kullanım durumuna göre daha düşük bir sıcaklıkta çalıştırmak bazı durumlarda daha dengeli bir ısınma sağlayabiliyor. Kombinin sürekli yüksek sıcaklıkta çalıştırılması yerine, uygun bir seviyede tutulması ve eve dönüldüğünde ihtiyaç duyulan sıcaklığa kademeli olarak ulaşılması öneriliyor.
KOMBİYİ HER ÇIKIŞTA TAMAMEN KAPATMAK YERİNE SICAKLIĞI DÜŞÜRÜN
Kış aylarında evden birkaç saatliğine ayrılırken kombiyi tamamen kapatmak yerine sıcaklığı düşürmek tercih edilebilir. Çünkü evin tamamen soğumasının ardından yeniden ısıtılması, özellikle yalıtımı zayıf konutlarda daha fazla enerji gerektirebilir.
Bu nedenle evin yalıtımı, dış hava sıcaklığı ve evde bulunma süresi dikkate alınarak kombinin düşük bir seviyede tutulması değerlendirilebilir. Ancak uzun süre evde bulunulmayacaksa kombiyi açık bırakmanın her koşulda daha ekonomik olduğu düşünülmemeli; tüketim evin özelliklerine göre değişebilir.
KULLANILMAYAN ODALARIN PETEKLERİNİ KISMAK TÜKETİMİ AZALTABİLİR
Evdeki bütün odaların aynı sıcaklıkta tutulması da gereksiz enerji tüketimine yol açabilir. Gün içinde kullanılmayan odalarda termostatik vanaların daha düşük seviyeye getirilmesi ve kapıların kapalı tutulması, ısıtma ihtiyacını azaltabilir.
Salon veya günün büyük bölümünün geçirildiği odalarda ise ihtiyaç duyulan sıcaklık korunabilir. Oda termostatı kullanılan evlerde sıcaklığın yalnızca 1 derece azaltılması bile tüketimde fark yaratabilir. Ancak sağlanacak tasarruf miktarı binanın yalıtımı, dış hava koşulları, kombinin verimliliği ve kullanım alışkanlıklarına göre değişir.
PETEKLERİN ÖNÜ VE ARKASI ISI KAYBINI ETKİLİYOR
Kombinin verimli çalışması kadar peteklerin ısıyı odaya aktarabilmesi de önem taşıyor. Peteklerin önünün koltuk, mobilya veya kalın perdelerle kapatılması sıcak havanın odaya yayılmasını zorlaştırabilir.
Özellikle dış duvara yerleştirilen peteklerin arkasında uygun bir yansıtıcı panel kullanılması da ısının duvar tarafından emilmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra peteklerin üzerinin kapatılmaması ve hava dolaşımının engellenmemesi gerekiyor.
Uzmanlar, doğalgaz tasarrufu konusunda tek bir ayarın her evde aynı sonucu vermeyeceğine dikkat çekiyor. Kombinin sıcaklık ayarı, evin metrekaresi, cephe durumu, yalıtım seviyesi, pencere özellikleri ve kullanım süresi birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı bir tasarruf planı oluşturulabiliyor.