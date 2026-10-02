Doğalgaz faturasını yüzde 35 oranında düşüren 3 ayar

KOMBİYİ HER ÇIKIŞTA TAMAMEN KAPATMAK YERİNE SICAKLIĞI DÜŞÜRÜN

Kış aylarında evden birkaç saatliğine ayrılırken kombiyi tamamen kapatmak yerine sıcaklığı düşürmek tercih edilebilir. Çünkü evin tamamen soğumasının ardından yeniden ısıtılması, özellikle yalıtımı zayıf konutlarda daha fazla enerji gerektirebilir.

Bu nedenle evin yalıtımı, dış hava sıcaklığı ve evde bulunma süresi dikkate alınarak kombinin düşük bir seviyede tutulması değerlendirilebilir. Ancak uzun süre evde bulunulmayacaksa kombiyi açık bırakmanın her koşulda daha ekonomik olduğu düşünülmemeli; tüketim evin özelliklerine göre değişebilir.