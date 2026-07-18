Dünya Kupası finali maçı ne zaman? İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı dev final için geri sayım başladı. Futbol dünyasının merakla beklediği İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek. "Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "İspanya - Arjantin maçı şifresiz mi yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, final mücadelesine ilişkin tarih, saat, yayın kanalı ve stat bilgileri netleşti. İşte 2026 Dünya Kupası finaline dair tüm ayrıntılar…
Futbolda yılın en büyük randevusu geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin takip edeceği tarihi karşılaşma öncesinde "İspanya Arjantin maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Dünya Kupası finali şifresiz izlenebilecek mi?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte 2026 Dünya Kupası final maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…
DÜNYA KUPASI FİNALİ İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonu belirleyecek olan İspanya - Arjantin final maçı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.
DÜNYA KUPASI FİNALİ İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Amerika kıtasındaki yerel saat farkından dolayı merak edilen müsabakanın başlama saati, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00 olarak belirlendi.
İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?
Büyük turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, final heyecanını da kesintisiz olarak ekranlara taşıyor. İspanya - Arjantin mücadelesi, TRT 1 kanalından şifresiz, canlı yayınlanacak.
DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
Kupayı kaldıracak ülkenin belli olacağı tarihi finale, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan ünlü MetLife Stadyumu (Turnuva ismiyle New York New Jersey Stadyumu) ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 82 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olan bu devasa arena, dev maç için tamamen kapalı gişe olacak ve tribün şovlarıyla görsel bir şölene sahne olacak.