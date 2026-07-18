Futbolda yılın en büyük randevusu geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin takip edeceği tarihi karşılaşma öncesinde "İspanya Arjantin maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Dünya Kupası finali şifresiz izlenebilecek mi?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte 2026 Dünya Kupası final maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…