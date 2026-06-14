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        Haberler Bilgi Spor DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇI: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Amerika maçı hangi kanalda?

        DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇI: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Amerika maçı hangi kanalda?

        2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken Türkiye'nin ABD karşısındaki kritik mücadelesinin tarihi ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki kaderini belirleyebilecek Türkiye - ABD maçı için geri sayım başladı. Kritik karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşirken, tüm ayrıntılar netleşti.

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        TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki en kritik ve son grup maçı, ev sahibi ABD ile 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 05:00’te başlayacak.

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        TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye – Amerika karşılaşması, diğer grup maçlarında olduğu gibi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

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