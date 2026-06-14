DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇI: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Amerika maçı hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken Türkiye'nin ABD karşısındaki kritik mücadelesinin tarihi ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…
Giriş: 14 Haziran 2026 - 17:43 Güncelleme:
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A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki kaderini belirleyebilecek Türkiye - ABD maçı için geri sayım başladı. Kritik karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşirken, tüm ayrıntılar netleşti.
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TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki en kritik ve son grup maçı, ev sahibi ABD ile 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 05:00’te başlayacak.
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TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye – Amerika karşılaşması, diğer grup maçlarında olduğu gibi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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