DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇI: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Amerika maçı hangi kanalda?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte dalış yaptı. Dünyanın en büyük çevre koruma projelerinden biri olan çalışmayla denizin nefes almaya başladığ... Daha Fazla Göster

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte dalış yaptı. Dünyanın en büyük çevre koruma projelerinden biri olan çalışmayla denizin nefes almaya başladığını belirten Bakan Kurum, Fethiye Körfezi'nde de dip tarama çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu. (İHA) Daha Az Göster