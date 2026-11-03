EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2026 SON DAKİKA! TÜİK 2026 Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Aylık ve yıllık TÜFE oranı ne kadar, enflasyon yükseldi mi?
2026 Ekim ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı ile kasım ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek zam tavanı da netleşti. Peki, 2026 Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? Aylık ve yıllık enflasyon oranı ne kadar çıktı, beklentilerin üzerinde mi gerçekleşti? İşte TÜİK 2026 Ekim ayı enflasyon verileri ve ayrıntılar…
Ekim 2026 enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım Salı günü yayımladığı verilerle belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekim ayındaki değişimiyle birlikte aylık ve yıllık enflasyonun son durumu ortaya çıktı. Eylül ayında yüzde 1,84 olan aylık enflasyon ve yüzde 29,73 seviyesindeki yıllık enflasyonun ardından yeni rakamlar ekonomi gündeminin odağına yerleşti. Veriler öncesinde AA Finans'ın 21 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,20, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yüzde 2,11 olarak açıklanmıştı. Peki, ekim enflasyonu beklentilere paralel mi gerçekleşti? TÜİK 2026 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, yıllık enflasyonda son durum ne? İşte 2026 Ekim enflasyon verileri…
EKİM 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
2026 Ekim ayı enflasyon rakamları, 3 Kasım Salı günü (bugün) saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,77 arttı, aylık %2,58 arttı
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,23 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,41 arttı, aylık %1,65 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,41 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,83 artış gösterdi.
EKİM ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE Mİ GELDİ?
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 21 ekonomistin ekim ayı aylık enflasyon tahmini ortalama yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken yıllık enflasyonun yüzde 29,28'e gerileyeceği öngörülüyordu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece aylık enflasyon, ekonomistlerin yüzde 2,20'lik ortalama beklentisinin 0,38 puan üzerinde geldi.
DÖRT AYLIK EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranında belirleyici olan dört aylık enflasyon verileri belli oldu.
Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyona, ekim ayındaki yüzde 2,58'lik artış da eklendi. Böylece dört aylık birikimli enflasyon yüzde 8,15'e ulaştı.
2026 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon oranları şöyle:
Temmuz 2026 %1,78
Ağustos 2026 %1,84
Eylül 2026 %1,84
Ekim 2026 %2,58
Dört aylık birikimli enflasyon %8,15
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 8,29 olarak hesaplanırken kesin ocak zammı, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Konut kiralarında uygulanabilecek yasal artışın üst sınırı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Eylül ayı enflasyon verileriyle belirlenen ekim ayı kira artış oranı yüzde 31,49 olmuştu.
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi. Böylece kira zam tavanı bir önceki aya göre 0,26 puan geriledi.
EYLÜL 2026 ENFLASYON ORANI NE KADARDI?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,07 artış göstermişti.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçmişti.