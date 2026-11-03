EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2026 SON DAKİKA! TÜİK 2026 Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Aylık ve yıllık TÜFE oranı ne kadar, enflasyon yükseldi mi?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,77 arttı, aylık %2,58 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,23 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,41 arttı, aylık %1,65 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,41 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,83 artış gösterdi.