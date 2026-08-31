EKMEĞİ BUZDOLABINA KOYANLAR DİKKAT! Meğer en doğru saklama yöntemi bambaşkaymış

EKMEK BUZDOLABINDA NEDEN DAHA HIZLI BAYATLAR?

Ekmeğin bayatlaması yalnızca içindeki suyun azalmasından kaynaklanmıyor. Ekmekte bulunan nişasta molekülleri zaman içerisinde yeniden düzenleniyor. Retrogradasyon olarak adlandırılan bu süreç, ekmeğin yapısının sertleşmesine ve bayatlamış bir doku kazanmasına neden oluyor.

Bilimsel çalışmalarda, bu sürecin özellikle buzdolabı sıcaklıklarında hızlanabildiği belirtiliyor. Bu nedenle buzdolabı ekmeğin küflenmesini geciktirse de ekmeğin tazeliğini korumak açısından her zaman en iyi seçenek olmayabiliyor.