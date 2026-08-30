ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI: 30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

BEDAŞ’ın duyurusuyla birlikte İstanbul’da 30 Ağustos 2026 Pazar günü yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek bölgeler açıklanırken, vatandaşların gündeminde “Elektrikler ne zaman gidecek, ne zaman gelecek?” soruları yer aldı. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak, çalışmalar saat kaçta başlayıp ne zaman tamamlanacak? İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel kesinti listesi...