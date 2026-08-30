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        Haberler Bilgi ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI: 30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI: 30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        İstanbul'da 30 Ağustos 2026 Pazar günü uygulanacak elektrik kesintilerine ilişkin detaylar belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde enerji kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve saat bilgileri açıklanırken, vatandaşlar elektriklerin ne zaman kesileceğini ve yeniden ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak, enerji ne zaman sağlanacak? İşte BEDAŞ'ın açıkladığı kesinti programı ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        BEDAŞ’ın duyurusuyla birlikte İstanbul’da 30 Ağustos 2026 Pazar günü yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek bölgeler açıklanırken, vatandaşların gündeminde “Elektrikler ne zaman gidecek, ne zaman gelecek?” soruları yer aldı. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak, çalışmalar saat kaçta başlayıp ne zaman tamamlanacak? İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel kesinti listesi...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre, 30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerin toplam 4 ilçeyi etkileyeceği bildirildi.

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        KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

        Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;

        Beyoğlu

        Çatalca

        Sarıyer

        Silivri

        4
        5
        6
        7
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        #elektrik
        #elektrik kesintisi
        #elektrik kesintisi yaşanan iller
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