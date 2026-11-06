ELENEN GELİN AÇIKLANDI! Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin elendi? 6 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 6 Kasım 2026 Cuma günü, haftanın kazananları ve elenen yarışmacısı belli oldu. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, final gününde hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Haftanın son tadımının tamamlanmasıyla birlikte puanlar hesaplandı ve yarışmacıların sıralaması ortaya çıktı. Gözler, altın bilezikleri kazanan gelin ile yarışmaya veda eden isme çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? 6 Kasım 2026 haftanın finalinde bilezikleri hangi gelin kazandı, kim elendi? İşte günün puanları, haftalık sıralama ve final sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...