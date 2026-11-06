ELENEN GELİN AÇIKLANDI! Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin elendi? 6 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu
Gelinim Mutfakta'da 6 Kasım 2026 Cuma günü haftanın finaliyle birlikte rekabet doruğa çıktı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, haftanın son yarışmasında hem günün birincisi olmak hem de büyük ödülü kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Hazırlanan yemeklerin kayınvalideler tarafından değerlendirilmesinin ardından gelinlerin aldığı puanlar belli oldu. Haftanın toplam puanları ise yarışmaya veda eden ismi ve altın bileziklerin yeni sahibini belirledi. Peki, Gelinim Mutfakta'da 6 Kasım Cuma günü kim birinci oldu? Bu hafta hangi gelin elendi, altın bilezikleri kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar ve güncel puan tablosu...
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 6 Kasım 2026 Cuma günü, haftanın kazananları ve elenen yarışmacısı belli oldu. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, final gününde hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Haftanın son tadımının tamamlanmasıyla birlikte puanlar hesaplandı ve yarışmacıların sıralaması ortaya çıktı. Gözler, altın bilezikleri kazanan gelin ile yarışmaya veda eden isme çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? 6 Kasım 2026 haftanın finalinde bilezikleri hangi gelin kazandı, kim elendi? İşte günün puanları, haftalık sıralama ve final sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KAZANAN KAYINVALİDE KİM OLDU?
Bu hafta Gelinim Mutfakta'da ajda bileziği kazanan kayınvalide Beyhan Hanım oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu hafta en yüksek puanı alan ve 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİN ELENDİ?
Bu hafta Gelinim Mutfakta'da 2 puan farkla en düşük puanı alan ve elenen gelin Öykü oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU
Tuğba: 16 - 81
Yeşim: 17 - 72
Cemile: 12 - 70
Öykü: 11 - 68