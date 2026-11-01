Emekli maaş zammı hesaplama 2027: Emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?
2027 Ocak emekli maaşı zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin bekleyişi sürüyor. Yeni yıl öncesinde emekli aylıklarına yapılacak artışın oranı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Mevcut en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Peki, 2027 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi? İşte 2027 emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli maaşına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı etkili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik açıklamasının ardından ek ödeme ve refah payı seçenekleri de gündeme geldi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi? İşte emekli maaş zammına ilişkin son gelişmeler...
2027 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. 2027 Ocak ayında bu tutara yapılacak artış, altı aylık enflasyon verileri ve en düşük emekli aylığına ilişkin olası yasal düzenlemeyle netleşecek.
Mevcut tutara yüzde 10,08 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 926 TL'ye yükselecek. Ancak bu rakam kesinleşmiş maaş tutarı değil, olası zam oranına göre yapılan hesaplamadır. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 Ocak emekli zammının kesinleşmesi için 2026 yılının son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı hesaplanabilecek.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da toplu sözleşme hükümleri ve oluşacak enflasyon farkı doğrultusunda netleşecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yeni bir tutar belirlenmesi halinde ise bunun için yapılacak yasal düzenlemenin takip edilmesi gerekecek.
Milyonlarca emeklinin beklediği 2027 Ocak maaş zammında kesin tablo, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM SENARYOLARI
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden farklı zam oranlarına göre örnek hesaplamalar yapılabiliyor. Aşağıdaki tablo, olası artışların maaşa nasıl yansıyabileceğini gösteriyor.
Zam senaryosu Zam tutarı Yeni aylık
Yüzde 9 zam 2.119,68 TL 25.671,68 TL
Yüzde 10 zam 2.355,20 TL 25.907,20 TL
Yüzde 11 zam 2.590,72 TL 26.142,72 TL
Yüzde 12 zam 2.826,24 TL 26.378,24 TL
EMEKLİYE REFAH PAYI VE EK ZAM VERİLECEK Mİ?
Emekli maaşlarına enflasyon artışının dışında refah payı eklenmesi ve düşük aylık alanlara tamamlayıcı ödeme yapılması seçenekleri gündemde bulunuyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi veya yeni bir taban aylık belirlenmesi de değerlendirilen ihtimaller arasında yer alıyor.
Ancak refah payı, seyyanen zam ve ek ödeme konusunda kesinleşmiş bir oran ya da tutar bulunmuyor. Bu seçeneklerden herhangi birinin hayata geçirilmesi durumunda düzenlemenin kapsamı ve ödeme koşulları yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.