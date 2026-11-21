EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına yönelik kulis haberlerinde 10 bin TL ve 15 bin TL seviyelerinde seyyanen zam seçenekleri de gündeme geldi.

Ancak bu tutarlar, hükümet tarafından açıklanmış veya yasalaşmış zam miktarları değil. Ek ödeme modelinin seyyanen zam, refah payı ya da farklı bir destek şeklinde uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.

Düzenlemenin bütün emeklileri kapsaması beklentisi öne çıkarken, çalışan ve çalışmayan emeklilerin durumunun nasıl değerlendirileceği de merak ediliyor.