DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank'ın kampanyası 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor. Kampanyadan yeni hesap açarak emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl maaş alma taahhüdü verenler ile mevcut taahhüdü kampanya döneminde sona eren müşteriler yararlanabiliyor.

Ek ürün avantajlarıyla birlikte maaşı 9 bin 999 TL'ye kadar olanlara 20 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 30 bin TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.