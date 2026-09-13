Emekli promosyon kampanyası güncellendi! 2026 En yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor?
Eylül ayında emekli promosyon kampanyası yenilendi. Bankaların maaş promosyonlarından yararlanmak isteyenler kampanya koşullarını araştırıyor. Bazı bankalar yalnızca temel promosyon ödemesi yaparken, otomatik ödeme, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık üyeliği gibi ek koşullar karşılığında daha yüksek miktarlar sunabiliyor. Peki, en yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar? İşte, 2026 güncel emekli promosyon bankalar listesi
Emekli promosyon veren bankalar listesi merak ediliyor. Ziraat Bankası, Garanti, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank gibi pek çok bankanın promosyon tutarı değişiyor. Bazı bankalarda toplam ödeme 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. Güncel promosyon detayları ve başvuru koşulları bankaların resmi internet siteleri üzerinden takip edilebiliyor. Peki emekli promosyonu veren banka hangisi, şartları neler? İşte 2026 Eylül emekli maaşı banka promosyonları
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON
Nakit promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon.
Ek bonuslar: Bonus Kart harcamasına 6.000 TL, Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplamda 25.000 TL’ye varan fırsat.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere toplamda 30.000 TL’ye varan promosyon ödenmektedir:
0 - 9.999 TL: 6.250 TL Ana Promosyon + Ek Fırsatlarla Toplam 15.250 TL
10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL Ana Promosyon + Ek Fırsatlarla Toplam 21.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL Ana Promosyon + Ek Fırsatlarla Toplam 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL Ana Promosyon + Ek Fırsatlarla Toplam 30.000 TL
(Ek ödüller: 5.000 TL Fatura Talimatı, 5.000 TL Kredi Kartı Harcaması, 2.000 TL Dijital Aktiflik, 3.000 TL Mobil Müşteri Olma Bonusu)
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank'ın Eylül kampanyasında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusu yapması ve maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Mevcut müşteriler de promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
İş Bankası, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Buna ek olarak belirli kampanyalardan yararlanılması halinde 10 bin TL'ye varan ek promosyon ve ödül imkanı bulunuyor. İlk kez iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve gerekli harcama şartını sağlayanlara ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING'de emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri maaş tutarlarına göre 15 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor.
Banka tarafından sunulan ek nakit promosyon şartlarının da karşılanması durumunda toplam emekli maaş promosyonu 32 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank'ın kampanyası 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor. Kampanyadan yeni hesap açarak emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl maaş alma taahhüdü verenler ile mevcut taahhüdü kampanya döneminde sona eren müşteriler yararlanabiliyor.
Ek ürün avantajlarıyla birlikte maaşı 9 bin 999 TL'ye kadar olanlara 20 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 30 bin TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank'ın kampanyasında nakit promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatlarına bağlı ek ödüller bulunuyor.
En yüksek maaş grubunda ödemeler şöyle:
0-9.999 TL: 23.000 TL
10.000-14.999 TL: 26.000 TL
15.000-19.999 TL: 32.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 35.000 TL
Kampanyadan yararlanmak için bazı ek ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş tutarına göre doğrudan ödenen koşulsuz nakit promosyonlar:
0 - 9.999 TL: 8.500 TL
10.000 - 14.999 TL: 13.500 TL
15.000 - 19.999 TL: 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYON 2026
MAAŞ TUTARI ANA PROMOSYON TUTARI
0 - 9.999 TL 8.750 TL
10.000 - 14.999 TL 14.000 TL
15.000 - 19.999 TL 17.500 TL
20.000 - 49.999 TL 21.000 TL
50.000 TL ve Üzeri 25.000 TL
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, herhangi bir şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden veya ilgili bankanın mobil uygulaması aracılığıyla dakikalar içinde başvuru yapabilirler. Mevcut bankadaki 3 yıllık taahhüt süresi dolmayanlar ise kalan sürenin promosyon farkını iade ederek diledikleri bankaya geçiş yapma hakkına sahiptir.