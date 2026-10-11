EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DURUM | Emekliye ek zam yapılacak mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine seyyanen zam var mı, AYM kararı ne zaman açıklanacak?

25 BİN LİRALIK SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Son dönemde emekliler için 25 bin liralık seyyanen zam ve geçmiş dönem farklarının toplu şekilde ödeneceğine yönelik iddialar da gündeme geliyor. Ancak söz konusu rakamlar şu aşamada kesinleşmiş bir ödeme tutarı değil. AYM'deki sürecin sonucunun ne olacağı ve olası bir kararın ödeme miktarına nasıl yansıyacağı henüz belli değil. Bu nedenle 25 bin liralık seyyanen zam veya yüksek tutarlı geriye dönük ödeme iddialarının kesinleşmiş karar gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.