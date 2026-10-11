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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DURUM | Emekliye ek zam yapılacak mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine seyyanen zam var mı, AYM kararı ne zaman açıklanacak?

        EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DURUM | Emekliye ek zam yapılacak mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine seyyanen zam var mı, AYM kararı ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca emeklinin gözü 2026 yılında maaşlara yapılması beklenen olası ek zam ve seyyanen ödeme düzenlemesine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklileri de ek zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Memur emeklileri açısından 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebi ise hukuki süreç nedeniyle yeniden gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi'nde bu konuyla ilgili başvuruların birleştirilmesiyle gözler mahkemenin vereceği esas karara çevrildi. Peki emekliye ek zam yapılacak mı, 2026 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine seyyanen zam var mı? İşte emekliye ek zam ve seyyanen zam beklentisinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        1

        Emekli maaşlarında yeni bir artış olup olmayacağı 2026 yılının en çok araştırılan ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerini, memur emeklilerini ve tüm emekli gruplarını kapsayan kesinleşmiş yeni bir seyyanen zam düzenlemesi bulunmuyor. Memur emeklileri için yürütülen hukuki süreç ise 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebi üzerinden ilerliyor. Peki 2026 yılında emekliye ek zam gelecek mi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı? İşte detaylar...

        2

        EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

        SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tamamını kapsayan yeni bir ek zam kararı yürürlüğe girmiş değil. Temmuz dönemindeki maaş artışlarının ardından ek zam beklentisi devam etse de yeni bir ödeme veya seyyanen artış için resmi olarak kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda gündeme gelen farklı zam rakamlarının kesinleşmiş maaş artışı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde kapsam, tutar ve ödeme tarihi resmi açıklamalarla netleşecek.

        3

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından 2026 yılında yeni bir seyyanen zam düzenlemesi henüz yürürlüğe girmedi. AYM'de devam eden hukuki sürecin temel konusu, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi. Dolayısıyla bu sürecin sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak yeni bir artış için ayrıca yasal veya idari bir düzenleme yapılması gerekiyor.

        4

        MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

        Memur emeklileri açısından seyyanen zam beklentisinin merkezinde 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık ilave ödeme bulunuyor. Bu ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yürütülen hukuki süreçte AYM, 6 Ağustos 2026 tarihinde aynı konudaki başvuruların birleştirilmesine karar verdi. Ancak dosyaların birleştirilmesi, memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına karar verildiği anlamına gelmiyor. Nihai durum AYM'nin esas hakkında vereceği kararla netleşecek.

        5

        25 BİN LİRALIK SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

        Son dönemde emekliler için 25 bin liralık seyyanen zam ve geçmiş dönem farklarının toplu şekilde ödeneceğine yönelik iddialar da gündeme geliyor. Ancak söz konusu rakamlar şu aşamada kesinleşmiş bir ödeme tutarı değil. AYM'deki sürecin sonucunun ne olacağı ve olası bir kararın ödeme miktarına nasıl yansıyacağı henüz belli değil. Bu nedenle 25 bin liralık seyyanen zam veya yüksek tutarlı geriye dönük ödeme iddialarının kesinleşmiş karar gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

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