EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026 | Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araçtan kimler yararlanabilecek?

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ İÇİN ARANILAN ŞARTLAR NELER?

Henüz resmi olarak netleşmiş şartlar bulunmamakla birlikte, kamuoyuna yansıyan düzenleme taslaklarında bazı kriterler öne çıkıyor. Buna göre; uygulamadan yalnızca emekli statüsünde olan vatandaşların yararlanması, hakkın bir defaya mahsus verilmesi ve satın alınan aracın belirli bir süre boyunca satılamaması gibi şartlar gündemde yer alıyor.

Ayrıca düzenlemenin yalnızca binek otomobilleri kapsaması, ticari araçların ise kapsam dışında tutulması planlanıyor. Tekliflerde, satın alınan aracın en az 5 yıl süreyle satılamaması şartının da değerlendirmeye alındığı ifade ediliyor.