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        Haberler Bilgi Gündem EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026 | Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araçtan kimler yararlanabilecek?

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026 | Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araçtan kimler yararlanabilecek?

        Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi yeniden kamuoyunun en çok tartıştığı konular arasına girdi. Bu gelişmeyle birlikte "Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken, özellikle sıfır otomobil almak isteyen emekliler düzenlemenin detaylarını araştırmaya başladı. Yaş şartı, kapsam kriterleri ve hangi marka ile modellerin muafiyet içine gireceği merak edilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil ve beklenti sürüyor. Peki, Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araçtan kimler yararlanabilecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi yeniden kamuoyunun en çok tartıştığı konular arasına girdi. Bu gelişmeyle birlikte “Emekliye ÖTV’siz araç verilecek mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, özellikle sıfır otomobil almak isteyen emekliler düzenlemenin detaylarını araştırmaya başladı. Yaş şartı, kapsam kriterleri ve hangi marka ile modellerin muafiyet içine gireceği merak edilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil ve beklenti sürüyor. Peki, Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler? Emekliye ÖTV'siz araçtan kimler yararlanabilecek? Ayrıntılar haberimizde.

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        EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

        Kamuoyunda zaman zaman gündeme taşınan ÖTV indirimi iddialarına ilişkin şu ana kadar yetkili mercilerden herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Emeklilere araç alımında vergi kolaylığı sağlanmasına yönelik beklentiler bulunsa da mevcut yasal düzenlemelerde bu yönde bir uygulama yer almıyor. Ancak olası bir düzenleme için gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

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        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ İÇİN ARANILAN ŞARTLAR NELER?

        Henüz resmi olarak netleşmiş şartlar bulunmamakla birlikte, kamuoyuna yansıyan düzenleme taslaklarında bazı kriterler öne çıkıyor. Buna göre; uygulamadan yalnızca emekli statüsünde olan vatandaşların yararlanması, hakkın bir defaya mahsus verilmesi ve satın alınan aracın belirli bir süre boyunca satılamaması gibi şartlar gündemde yer alıyor.

        Ayrıca düzenlemenin yalnızca binek otomobilleri kapsaması, ticari araçların ise kapsam dışında tutulması planlanıyor. Tekliflerde, satın alınan aracın en az 5 yıl süreyle satılamaması şartının da değerlendirmeye alındığı ifade ediliyor.

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        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ HANGİ MARKA VE MODELLER VAR?

        Fiat Egea Sedan, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Taliant, Toyota Corolla, Citroen C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero gibi modeller, olası bir ÖTV muafiyeti düzenlemesinde fiyat kriterine bağlı olarak gündeme gelebilecek araçlar arasında gösteriliyor.

        Ancak söz konusu modellerin yer aldığı liste henüz resmi bir kapsamı ifade etmiyor. Araç seçenekleri, düzenlemenin detayları, belirlenecek fiyat sınırı ve teknik kriterlerin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

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        ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDAKİ ARAÇLAR

        Motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil bedeli 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebiliyor.

        ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek taşıt grupları genel olarak şu şekilde sıralanıyor:

        Motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya yönelik üretilmiş açık veya kapalı kasalı kamyonet, van ve panelvan türü araçlar,

        Motor hacmi 1.600 cm³ ve altında olan binek otomobiller,

        Motor silindir hacmine bakılmaksızın tüm motosikletler.

        Bu kapsamda değerlendirilen araçlarda, belirlenen fiyat sınırı ve teknik özellikler dikkate alınarak ÖTV muafiyeti uygulanabiliyor.

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