EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emekliye seyyanen zam konusunda henüz kesinleşmiş bir ödeme kararı bulunmuyor. Ancak 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yürütülen davada yeni bir aşamaya geçildi.

AYM Komisyonu, Seyfettin Çilesiz'in bireysel başvurusunu kabul edilebilir bularak dosyayı esas hakkında karar verilmesi için Bölüme gönderdi. Böylece başvurunun esastan incelenmesinin önü açılmış oldu.