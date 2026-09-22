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        Haberler Bilgi EMEKLİYE SEYYANEN ZAMMINDA SON DURUM! 2026 memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam gelecek mi, yeni açıklama var mı?

        EMEKLİYE SEYYANEN ZAMMINDA SON DURUM! 2026 memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam gelecek mi, yeni açıklama var mı?

        Emekliye seyyanen zam beklentisinde gözler Anayasa Mahkemesi'nden gelecek karara çevrildi. 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yürütülen süreçte yeni aşamaya geçilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? İşte, 2026 emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle başlatılan başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin inceleme süreci devam ediyor. AYM'nin başvuruyu kabul edilebilir bulmasının ardından “Memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam gelecek mi? soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli memur maaşına seyyanen, ek zam olacak mı? İşte, 2026 emekliye seyyanen zamda son durum...

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        EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

        Emekliye seyyanen zam konusunda henüz kesinleşmiş bir ödeme kararı bulunmuyor. Ancak 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yürütülen davada yeni bir aşamaya geçildi.

        AYM Komisyonu, Seyfettin Çilesiz'in bireysel başvurusunu kabul edilebilir bularak dosyayı esas hakkında karar verilmesi için Bölüme gönderdi. Böylece başvurunun esastan incelenmesinin önü açılmış oldu.

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        MEMUR EMEKLİSİNE 8 BİN 77 TL SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

        2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına da yansıtılması talebi, AYM'deki sürecin temelini oluşturuyor.

        Ancak AYM'nin başvuruyu kabul edilebilir bulması, memur emeklilerine 8 bin 77 TL ödeme yapılmasına karar verildiği anlamına gelmiyor. Ödemenin yapılıp yapılmayacağı ve kapsamı, AYM'nin esastan vereceği karar sonrasında netleşecek.

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        25 BİN TL SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

        Kamuoyunda gündeme gelen 25 bin TL'lik seyyanen zam iddiası için şu an kesinleşmiş bir resmi düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle 25 bin TL'nin emekli maaşlarına zam olarak ödeneceği yönünde kesin bir ifade kullanılamıyor.

        AYM'deki mevcut süreç, yeni bir 25 bin TL'lik zam düzenlemesinden ziyade 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine yansıtılması talebi üzerinden ilerliyor.

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM GELECEK Mİ?

        AYM'deki başvurunun konusu doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yeni bir seyyanen zam düzenlemesi değil. Bu nedenle AYM sürecinden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam çıkacağı sonucu bulunmuyor.

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        SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir ek zam veya seyyanen ödeme için ayrıca resmi bir düzenleme yapılması gerekiyor. Şu an itibarıyla tüm emeklileri kapsayan yeni bir seyyanen zam kararı açıklanmadı.

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        EMEKLİYE GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?

        Seyyanen zam konusunda geriye dönük ödeme yapılacağına ilişkin iddialar da gündemde bulunuyor. Ancak yaklaşık 1 milyon TL'ye ulaşacağı öne sürülen geriye dönük ödeme konusunda da kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Olası ödeme tutarı ve kapsamı, AYM'nin esastan vereceği kararın ardından netlik kazanacak.

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