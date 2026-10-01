En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2027? 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla memura yüzde kaç oranında zam gelecek?
2027 Ocak memur zammı için maaş hesaplamaları, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da belirleyici olacak. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 olarak hesaplandı. Peki 2027 Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 Ocak memur maaş zammı hesaplama tablosu...
Memur ve memur emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı bulunurken, buna 2026'nın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı eklenecek. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonla birlikte iki aylık artış yüzde 3,65 seviyesine ulaştı. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak veriler nihai zam hesabını değiştirebilecek. Peki En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla memura yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...
2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı iki aşamalı olarak hesaplanacak. İlk olarak 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Bu oran yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak verilecek.
Bunun üzerine 2027 yılının ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Dolayısıyla bugün için yüzde 5 oranı kesinleşmiş artış olarak bulunurken, toplam zam oranı Aralık 2026 enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.
TEMMUZ VE AĞUSTOS ENFLASYONUNA GÖRE MEMUR ZAMMI
TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da tüketici fiyatları aylık yüzde 1,78, Ağustos 2026'da ise yüzde 1,84 arttı. Böylece iki aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 3,65 oldu.
Ancak memurlar açısından bu seviyede henüz enflasyon farkı oluşmadı. Çünkü 2026'nın ikinci yarısı için uygulanan yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının aşılması gerekiyor. Ağustos itibarıyla geriye eylül, ekim, kasım ve aralık olmak üzere dört enflasyon verisi kaldı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI MEMUR MAAŞINI NASIL ETKİLEYECEK?
Temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyon yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşirse, yüzde 7'yi aşan bölüm enflasyon farkı olarak hesaplanacak. Ardından yüzde 5'lik Ocak 2027 toplu sözleşme zammı bu farkla birlikte değerlendirilecek.
Bu nedenle 2027 Ocak memur maaşı için bugün tek bir kesin rakam vermek mümkün değil. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon ve enflasyon farkı kesinleşecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2026 döneminde en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL seviyesine yükselmişti. Ocak 2027'de uygulanacak zam oranının kesinleşmesiyle bu maaş da aynı oranda yeniden hesaplanacak.
Örneğin yalnızca yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanması durumunda 70 bin 224 TL'lik mevcut maaş yaklaşık 73 bin 735 TL seviyesine çıkacak. Ancak enflasyon farkı oluşması halinde maaş bu rakamın üzerinde olacak.
2027 MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Mevcut verilere göre 2027 Ocak memur zammı için kesinleşmiş toplam oran bulunmuyor. Güncel piyasa ve enflasyon senaryolarında toplam artışın farklı seviyelerde gerçekleşebileceğine ilişkin hesaplamalar yapılıyor. Bazı güncel senaryo çalışmalarında toplam artışın yaklaşık yüzde 7 ile yüzde 8,73 arasında oluşabileceği hesaplanıyor; bunlar kesin zam oranı değil, enflasyon tahminlerine dayalı senaryolar.
Kesin zam oranı, 2026'nın Temmuz-Aralık dönemine ilişkin tüm enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Böylece memur, öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının Ocak 2027'de alacağı zamlı maaşlar da netleşecek.