En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2027? 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla memura yüzde kaç oranında zam gelecek?

2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı iki aşamalı olarak hesaplanacak. İlk olarak 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Bu oran yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak verilecek.

Bunun üzerine 2027 yılının ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Dolayısıyla bugün için yüzde 5 oranı kesinleşmiş artış olarak bulunurken, toplam zam oranı Aralık 2026 enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.