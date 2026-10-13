EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN? 2026-2027 Üç ayların ilk kandili ne zaman, Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Müslümanlar için ibadetlerin ve manevi hazırlıkların önem kazandığı üç ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri yeniden gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönemi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre üç aylar aralık ayında başlayacak. Peki, 2026 Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'in dini günler takvimine göre merak edilen tarihler ve ayrıntılar...
İslam aleminde manevi açıdan büyük önem taşıyan üç ayların başlangıcı ve kandil geceleri araştırılmaya başlandı. Recep ayıyla başlayıp Şaban ve Ramazan ile devam eden bu dönemde ibadetlerini artırmak isteyen vatandaşlar, özellikle Regaip Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte üç ayların başlangıcına ve kandil gecelerine ilişkin tarihler de netleşti. Peki, en yakın kandil ne zaman, 2026 Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'in takviminde yer alan önemli dini günler ve merak edilen ayrıntılar...
EN YAKIN KANDİL REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
Recep ayının ilk cuma gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, 10 Aralık Perşembe akşamı başlayıp 11 Aralık Cuma sabahına kadar devam edecek.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026-2027
Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı
Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar
Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe