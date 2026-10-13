EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN? 2026-2027 Üç ayların ilk kandili ne zaman, Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam aleminde manevi açıdan büyük önem taşıyan üç ayların başlangıcı ve kandil geceleri araştırılmaya başlandı. Recep ayıyla başlayıp Şaban ve Ramazan ile devam eden bu dönemde ibadetlerini artırmak isteyen vatandaşlar, özellikle Regaip Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte üç ayların başlangıcına ve kandil gecelerine ilişkin tarihler de netleşti. Peki, en yakın kandil ne zaman, 2026 Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'in takviminde yer alan önemli dini günler ve merak edilen ayrıntılar...