Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Eylül 2026 TEFE TÜFE TÜİK Enflasyon oranı beklentisi ne yönde?
Eylül enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak rakamlar ile birlikte 2026 yılının dokuzuncu ayına ait enflasyon oranı netleşecek. Eylül ayı enflasyonunun açıklanması sonrasında ekim ayı konut ve iş yeri kira artış oranları da belli olacak. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Eylül 2026 enflasyon oranı beklentisi ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Eylül ayı enflasyon verilerini resmi takvimi doğrultusunda duyuracak. Her ayın başında bir önceki ayın Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı eylül ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB "SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ"Nİ YAYIMLADI
Yıllık enflasyon beklentileri, eylülde piyasa katılımcıları ve hane halkı için yükselirken, reel sektör için geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı eylül ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.
Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hane halkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine çıkarken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine indi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.