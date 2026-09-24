Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Eylül 2026 TEFE TÜFE TÜİK Enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

TCMB "SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ"Nİ YAYIMLADI

Yıllık enflasyon beklentileri, eylülde piyasa katılımcıları ve hane halkı için yükselirken, reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı eylül ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hane halkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine çıkarken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine indi.