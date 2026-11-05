2027 yılıyla birlikte engelli vatandaşların ÖTV ödemeden araç satın alabilmesi için uygulanan üst fiyat sınırında dikkat çeken bir değişiklik yaşanacak. Yeniden değerleme oranına göre yapılan hesaplamayla 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine ulaşan limit, 2026 yılına kıyasla yaklaşık 800 bin TL artış göstermiş olacak. ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların engellilik oranı, sağlık kurulu raporu ve araçların teknik özellikleri gibi kriterleri karşılaması gerekiyor. Peki, Engelliye ÖTV'siz araç şartları neler, ÖTV muafiyetli araç ne kadar oldu? İşte detaylar...