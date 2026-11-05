Engelliye ÖTV'siz araçta limitler değişti! Engelliye ÖTV'siz araç şartları neler, ÖTV muafiyetli araç ne kadar oldu?
2027 yılı engelli araç alımında ÖTV muafiyet sınırı güncellendi. 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan üst limit, yeni yılda yaklaşık 800 bin liralık artışla 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine çıkıyor. Yeniden değerleme oranındaki artışla birlikte engelli vatandaşların ÖTV ödemeden satın alabileceği araç seçenekleri de merak konusu oldu. Düzenlemeden yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireylerin yanı sıra belirli şartları karşılayan ortopedik engelliler de yararlanabiliyor. Peki, 2027 yılında engelli ÖTV muafiyetiyle hangi otomobiller alınabilecek, araç alma şartları neler? İşte 2027 ÖTV muafiyetli araç limiti, engelli araç alma şartları ve alınabilecek otomobil modelleri...
2027 yılıyla birlikte engelli vatandaşların ÖTV ödemeden araç satın alabilmesi için uygulanan üst fiyat sınırında dikkat çeken bir değişiklik yaşanacak. Yeniden değerleme oranına göre yapılan hesaplamayla 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine ulaşan limit, 2026 yılına kıyasla yaklaşık 800 bin TL artış göstermiş olacak. ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların engellilik oranı, sağlık kurulu raporu ve araçların teknik özellikleri gibi kriterleri karşılaması gerekiyor. Peki, Engelliye ÖTV'siz araç şartları neler, ÖTV muafiyetli araç ne kadar oldu? İşte detaylar...
2027 ENGELLİ ÖTV'SİZ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç satın alabilmesi için uygulanan üst limit, 2027 yılında önemli ölçüde yükselecek.
2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan sınır, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamayla 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine ulaşıyor.
Yıl ÖTV muafiyet üst limiti
2026 2.873.900 TL
2027 3.673.706 TL
2027 ÖTV MUAFİYETLİ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilmesi için yalnızca belirlenen fiyat sınırının altında kalınması yeterli olmuyor. 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulanan düzenlemeyle araçlarda en az yüzde 40 yerli katkı oranı şartı da aranıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli katkı oranı listesinde yer alan ve gerekli diğer koşulları sağlayan otomobiller arasında şu modeller bulunuyor:
FİAT
- Fiat Egea Sedan
- Fiat Egea Cross
RENAULT
- Renault Clio
- Renault Megane Sedan
- Renault Duster
- Renault Boreal
TOYOTA
- Toyota Corolla
- Toyota Corolla Hybrid
- Toyota C-HR
HYUNDAI
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
Bu modellerin bütün donanım paketleri otomatik olarak muafiyet kapsamına girmiyor. Araçların güncel vergiler dahil satış fiyatının belirlenen üst limiti aşmaması ve yerli katkı şartını karşılaması gerekiyor.
ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlarda ödenecek tutar, aracın normal satış fiyatına, motor ve vergi özelliklerine göre değişiyor.
Kasım 2026 fiyat listelerine göre bazı modellerin yaklaşık ÖTV muafiyetli satış fiyatları şöyle:
Marka ve model Yaklaşık ÖTV'siz fiyat
Toyota Corolla 1.339.737 TL
Renault Boreal 1.252.105 TL
Renault Megane Sedan 1.052.000 TL
Renault Clio 1.045.714 TL
Hyundai Bayon 955.429 TL
Hyundai i20 904.000 TL
Fiat Egea 857.086 TL
Fiyatlar mevcut fiyat listelerine göre yaklaşık tutarlardır. Donanım, motor, vergi oranları ve marka kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. 2027 yılında fiyatların güncellenmesiyle liste yeniden değişebilir.
KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİR? ENGELLİ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?
ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için engellilik oranı ve sağlık kurulu raporunda belirtilen durum önem taşıyor.
Mevcut düzenlemeye göre:
- Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, gerekli koşulları karşılamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.
- Ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler de muafiyet kapsamına alınıyor.
- Yüzde 90'ın altında engellilik oranına sahip olup aracı kendisi kullanacak kişilerde engel durumuna uygun özel tertibat şartı aranıyor.
- 18 yaş altındaki bireylerde ÇÖZGER raporundaki özel koşul gereksinimi ibaresi dikkate alınıyor.
ÖTV istisnasından yararlanma hakkı genel olarak 10 yılda bir defaya mahsus uygulanıyor.
ENGELLİ ARACI KAÇ YIL SATILAMAZ?
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların satışında süre şartı bulunuyor. Mevcut düzenlemeye göre araç, ilk alımdan itibaren 5 yıl geçtikten sonra ÖTV ödenmeden satılabiliyor.
Ancak aracın 5 yılın sonunda satılması, yeniden ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkının doğduğu anlamına gelmiyor. Yeniden ÖTV'siz araç alabilmek için ilk alımdan itibaren 10 yıllık sürenin dolması gerekiyor.
Bu nedenle araç satın almayı düşünen vatandaşların 5 yıllık satış süresiyle 10 yıllık yeniden yararlanma süresini birbirinden ayırması gerekiyor.
2027 ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2027 yılı için hesaplanan 3 milyon 673 bin 706 TL tutarındaki yeni üst limitin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte engelli vatandaşların satın alabileceği araçların fiyat aralığı da genişleyecek.
Araç satın almayı düşünen vatandaşların güncel fiyat listelerini, yerli katkı oranlarını ve resmî düzenlemeleri birlikte takip etmesi önem taşıyor.