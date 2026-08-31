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        Haberler Bilgi Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da bugün mü, saat kaçta? 31 Ağustos 2026 ATV yayın akışı

        Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da bugün mü, saat kaçta? 31 Ağustos 2026 ATV yayın akışı

        ATV ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Esra Erol'da için yeni sezon geri sayımı başladı. Yeni dönemde de izleyicilerin gündemine gelen ailevi ve toplumsal meselelerin ele alınacağı programın yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak? Program 31 Ağustos bugün saat 16.00'da ekranlarda olacak mı? İşte yeni sezon takvimine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        ATV’nin gündüz kuşağında öne çıkan programlarından Esra Erol’da, yeni sezon bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek yaşam hikâyeleri, aile sorunları ve çözüm arayışlarının ekrana taşındığı yapımın dönüş tarihi yakından takip ediliyor. Peki, Esra Erol’da yeni sezon bugün mü başlayacak, saat kaçta yayınlanacak? Program 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ekrana gelecek mi? İşte yeni yayın dönemine dair merak edilenler...

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        ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ATV yayın akışına göre Esra Erol’da programının yeni sezonu, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

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        ATV YAYIN AKIŞI

        00:20 Altı Üstü İstanbul

        03:00 Aldatmak

        05:30 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

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