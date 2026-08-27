Ev cephesindeki demir parmaklık devri bitiyor: Hırsızları caydıracak yeni sistem geliyor

ELEKTRİKLİ ÇİT TEHLIKELİ Mİ?

Elektrikli çit güvenli ve denenmiş bir sistem, ama bu güvenlik büyük ölçüde doğru kuruluma bağlı. Hazır alınıp duvara dikilen bir parmaklık değil; kurulumun uzman eliyle ve geçerli kurallara uygun yapılması gerekiyor. Darbenin kontrollü kalması da buna bağlı. Yükseklik ve konum yanlış seçildiğinde evcil hayvanlar ve yoldan geçenler için risk doğabiliyor.