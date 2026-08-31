EV KADINLARINA EMEKLİLİK SON DURUM 2026: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak? Devlet prim desteği nasıl uygulanacak?
Ev kadınlarına emeklilik imkanı ve devlet prim desteğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İsteğe bağlı sigorta primlerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasını öngören modelle, çalışmayan kadınların sosyal güvenlik sistemine daha kolay dahil edilmesi hedefleniyor. Peki, ev kadınlarına emeklilik ne zaman başlayacak, devlet prim desteği ne kadar olacak ve başvuru şartları neler? İşte 2026 ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinde son durum…
Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Çalışma hayatında aktif olarak bulunmayan kadınların isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden emeklilik hakkı kazanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen düzenleme kapsamında, ödenecek primlere devlet desteği sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar merak edilirken gözler “Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2026 ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinde son durum...
EV KADINLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?
Ev kadınlarına devlet destekli emeklilik imkanı sağlayacak düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Bu nedenle devlet tarafından prim desteği sağlanan yeni model için başvurular başlamış değil. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından başvuru şartları, kapsamı ve uygulama takviminin netleşmesi bekleniyor.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?
Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini hedefleyen düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Planlanan modelde, isteğe bağlı sigorta primlerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, isteğe bağlı sigorta kapsamında ödenecek primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik bir sistem üzerinde çalışıldığı belirtilmişti. Ancak düzenlemenin kapsamı ve uygulanma şartları henüz kesinleşmiş değil.
EV KADINLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?
Yeni düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ev kadınları mevcut isteğe bağlı sigorta sistemiyle emeklilik hakkı elde edebiliyor. Gerekli şartları taşıyan ve zorunlu sigortalı bir işte çalışmayan kişiler, isteğe bağlı sigortaya başvurarak prim ödeyebiliyor.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında ödenen primler emeklilik ve sağlık sigortası kapsamında değerlendiriliyor. Emeklilik için gereken yaş ve prim gün sayısı ise kişinin sigortalılık geçmişine ve tabi olduğu mevzuata göre değişiklik gösteriyor.
2026 EV KADINLARININ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?
2026 yılında isteğe bağlı sigorta kapsamında ödenen en düşük aylık prim 10.899,90 TL olarak uygulanıyor. SGK'nın açıklamasına göre isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının belirlediği prime esas aylık kazancın yüzde 33'ü üzerinden hesaplanıyor.
Ev kadınlarına yönelik planlanan düzenlemede primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması halinde, mevcut tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre devlet desteği yaklaşık 3.633,30 TL olacak. Bu durumda sigortalının ödeyeceği tutar yaklaşık 7.266,60 TL'ye düşebilecek.
Ancak bu rakam, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için kesinleşmiş yeni prim tutarı olarak değerlendirilmemeli. 7.266,60 TL yalnızca mevcut en düşük prim üzerinden, planlanan üçte birlik devlet desteği esas alınarak yapılan hesaplamadır.
DEVLET EV KADINLARININ PRİMİNİ KARŞILAYACAK MI?
Ev kadınlarına yönelik planlanan düzenlemede, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması hedefleniyor. Böylece kadınların emeklilik için ödeyeceği prim yükünün azaltılması amaçlanıyor.
Ancak devlet desteğinin hangi şartlarla uygulanacağı, kimleri kapsayacağı ve desteğin ne zaman başlayacağı henüz kesinleşmedi. Yeni model yürürlüğe girene kadar ev kadınları mevcut isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabiliyor.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ev kadınlarına yönelik devlet destekli emeklilik sistemi için henüz kesin bir başvuru tarihi açıklanmadı. Düzenlemenin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru şartları ve uygulama takviminin netleşmesi bekleniyor.
Mevcut durumda ise şartları taşıyan ev kadınları, devlet destekli yeni modeli beklemeden isteğe bağlı sigorta kapsamında SGK'ya başvurarak prim ödemeye başlayabiliyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTADAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Mevcut uygulamada isteğe bağlı sigortadan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. 18 yaşını dolduran ve zorunlu sigortalı olarak çalışmayan kişiler isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyebiliyor.
Ay içerisinde 30 günden az çalışanlar da belirli şartlar çerçevesinde isteğe bağlı sigorta sisteminden yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigortaya ilişkin şartlar SGK tarafından belirlenen mevzuat kapsamında değerlendiriliyor.
EV KADINLARI İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA NASIL BAŞVURABİLİR?
Ev kadınları, gerekli şartları taşımaları halinde isteğe bağlı sigorta kapsamında SGK'ya başvurarak prim ödemeye başlayabiliyor. Başvurunun ardından şartları taşıyan kişiler kendi primlerini ödeyerek sosyal güvenlik sistemine dahil olabiliyor.
Yeni devlet destekli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe girmesi halinde ise ev kadınlarının prim desteğinden nasıl yararlanacağı, başvuru kanalı ve gerekli belgeler ayrıca netleşecek.