EV KADINLARINA EMEKLİLİK SON DURUM 2026: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak? Devlet prim desteği nasıl uygulanacak?

2026 EV KADINLARININ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

2026 yılında isteğe bağlı sigorta kapsamında ödenen en düşük aylık prim 10.899,90 TL olarak uygulanıyor. SGK'nın açıklamasına göre isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının belirlediği prime esas aylık kazancın yüzde 33'ü üzerinden hesaplanıyor.

Ev kadınlarına yönelik planlanan düzenlemede primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması halinde, mevcut tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre devlet desteği yaklaşık 3.633,30 TL olacak. Bu durumda sigortalının ödeyeceği tutar yaklaşık 7.266,60 TL'ye düşebilecek.

Ancak bu rakam, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için kesinleşmiş yeni prim tutarı olarak değerlendirilmemeli. 7.266,60 TL yalnızca mevcut en düşük prim üzerinden, planlanan üçte birlik devlet desteği esas alınarak yapılan hesaplamadır.