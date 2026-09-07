EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU VE KONUSU | TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tam kadro ve karakter hikayeleri!
TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, 7 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in üstlendiği dizi, usta oyuncularla genç yetenekleri buluşturuyor. Peki Evlilik Güzeldir konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir konusu, oyuncuları ve karakter hikayeleri hakkında merak edilenler…
TRT 1’in merakla beklenen yeni sezon dizilerinden Evlilik Güzeldir, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu Evlilik Güzeldir oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Evlilik Güzeldir konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir konusu, oyuncu konusu ve dizi karakterleri…
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, yayın hayatına başlıyor.
Kreatif yapımcılığını Hasan Kaçan'ın üstlendiği dizi, 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ KONUSU
Evlilik Güzeldir dizisi, hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan rekortmen nikah memuru Mesut Bahtiyar ile beş bekar kızının yaşanan gelişmelerle birlikte değişen hayatını konu ediyor.
EVLİLİK GÜZELDİR 1. BÖLÜM ÖZETİ
Hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan Mesut Bahtiyar, yüz bininci nikâhıyla büyük bir rekora imza atar. Gelgelelim, bu rekortmen nikâh memurunun beş kızının beşi de bekârdır. Kızlarının hazırladığı sürpriz kutlama Mesut’u duygulandırırken, başkalarının mutluluğuna şahitlik eden Mesut Bahtiyar’ın asıl sınavı kendi evinde başlar.
Kızı Yasemin’in üç yıldır onunla tanıştırmadığı erkek arkadaşı Sinan’la tesadüfen karşılaşan Mesut, genç adamın niyetini öğrenmek ister. Bu görüşmenin ardından Sinan’ın ailesinin İstanbul’a gelişi, Bahtiyarların eski konağında yaşanacakların ilk habercisi olur.
Yıllar önce Murat tarafından terk edilen Zeynep Bahtiyar’ın hayatı ise Murat'ın mahalleye dönmesiyle altüst olur. Geçmişin kapanmayan yaraları yeniden açılırken, gördükleri karşısında yıkılan Zeynep, yıllardır kendisini müjdeli bir "haber" bekleyen Ali Rıza’ya şok edici kararını açıklar.
Aslı Bahtiyar ise iş hayatında söylediği bir yalandan kurtulmak için, tesadüfen tanıştığı boşanma avukatı Can’la sevgili rolü yapmaya hazırlanırken, Nergis’in yolu da vergi denetimi için dükkânına gelen Sezai’yle kesişir. Akşam olduğunda birbirinden habersiz misafirlerin Bahtiyarların konağında buluşmasıyla ortalık iyice karışır.
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Aile ilişkileri, aşk, karşılaşmalar ve yeni başlangıçların işlendiği Evlilik Güzeldir dizisinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür rol alıyor.
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİ KARAKTERLERİ
Fikret Kuşkan - Mesut Bahtiyar
Nam-ı diğer Mesut Baba’mız, Çimento Mesut’umuz… Geleneklerine, ailesine ve verilen sözlere sıkı sıkıya bağlıdır, herkesin babasıdır. Yıllardır binlerce çiftin nikâhını kıyan Mesut Baba’nın asıl meselesi kendi beş kızıdır.
İlayda Alişan - Yasemin
Evin prensesi, ailenin en romantiği… Tüm kalbiyle aşka inanıyor. En büyük hayali, 3 yıldır gönlünü verdiği tek adamla evlenip güzel bir yuva kurmak.
Hande Soral - Zeynep
Mesut Baba’nın ilk göz ağrısı, evin en büyük kızı ve en güçlü omuzlarından biri… Kardeşlerine kol kanat geren Zeynep, yıllardır kendini unutmuş olsa da ilk aşkını unutamamıştır. Geçmişte yarım kalan hikâyesi şimdi onu aşkla fedakarlık arasında seçim yapmaya zorlayacaktır.
Gözde Okur - Saadet
Kızların Halası… Sayısız ilişki tavsiyesi… Kendi mutluluk formülünü henüz bulamasa da başkalarının aşk hayatını çözmeye fazlasıyla kararlı. Bakımlı, iddialı ve lafını esirgemeyen Saadet Hala, “Saadet Merkezi”nde kalpleri eşleştirirken ortalığı da biraz karıştırıyor.
Anıl Çelik - Servet
Planı çok, freni yok; Bahtiyar kızlarının dayısı… Girişken, akışkan ve iş bitirici Servet Dayı’nın planları her zaman yolunda gitmez. Onsuz olmaz, onunla da ne olacağı hiç belli olmaz; Bahtiyarların vazgeçilemeyeni.
Sera Tokdemir - Ayşe
Mesut Bey’in sağ kolu, nikâh dairesinin sessiz gücü… Yıllardır onun tek bakışından ne demek istediğini anlayabiliyor. Mesut Bey’i herkesten biraz daha iyi tanıyor, ona duyduğu gizli hayranlığı ise kalbinde saklıyor.
Alihan Demirbilek - Diyar
Çalışkan, terbiyeli ve köklerine bağlı… İstanbul’a hayallerinin ve hedeflerinin peşinden geliyor. Bahar’la kesişen yolu ise bütün planlarını değiştirebilir.
Yusuf Çim - Can
Evliliklerin nasıl başladığını değil, nasıl bittiğini çok iyi biliyor… Özgür ruhlu boşanma avukatı Can, aşka ve verilen büyük sözlere mesafeli yaklaşıyor. Aslı’yla çarpışana kadar hayatın onun için hazırladığı sürprizden habersiz!
Berk Bakioğlu - Sinan
Yakışıklı, başarılı ve hayatı hep planlı… Yasemin’i çok seviyor ama öyle bir anne babası var ki kalbiyle ailesinin beklentileri arasında kalıyor. Kalbinin sesini dinleyebilmek ise onun en büyük sınavı olacak.
Feride Bağ - Bahar
Bahtiyarların en küçüğü, evin en özgür ruhlusu… Zeki, enerjik ve biraz asi Bahar’ın geleceği için büyük hedefleri var. Fakat hayatın onun için hiç beklemediği bir sürprizi var.
Nil Sude Albayrak - Aslı
Ailenin en iddialısı ve en kariyer odaklısı… Hayatını aklıyla ve hedefleriyle yöneten başarılı bir kreatif direktördür. Aşk ise Aslı’nın planlarında yer almayan gereksiz bir ayrıntıdır, şimdilik!
Seçkin Özdemir - Murat
Az konuşur, çok şey saklar… Merhametli, karizmatik ve yardımsever Murat, yıllar önce Zeynep’i ardında cevapsız sorularla bırakarak gitmiştir. Şimdi mahalleye dönüşü, Zeynep’in kapandığını sandığı defterleri yeniden açacak ama hesap etmediği engellerle karşılaşacaktır.
Cansu Savcı - Nergis
Çiçekler gibi zarif, nahif ve göründüğünden çok daha güçlü… Neşesi ve sıcacık kalbiyle etrafındaki her şeyi güzelleştirir. Hayatındaki her şeyin düzen ve uyum içinde olmasını ister; ta ki kalbini tatlı bir hayrete düşüren biri karşısına çıkana kadar…
Alper Haliloğlu - Sezai
Sessizliğinin ardında bambaşka bir dünya saklı… Dürüst, düzenli ve kendi hâlinde bir vergi denetim memurudur. Kimselere göstermediği, söyleyemediği duygularını bestelerinde dile döker.