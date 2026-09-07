EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU VE KONUSU | TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tam kadro ve karakter hikayeleri!

EVLİLİK GÜZELDİR 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan Mesut Bahtiyar, yüz bininci nikâhıyla büyük bir rekora imza atar. Gelgelelim, bu rekortmen nikâh memurunun beş kızının beşi de bekârdır. Kızlarının hazırladığı sürpriz kutlama Mesut’u duygulandırırken, başkalarının mutluluğuna şahitlik eden Mesut Bahtiyar’ın asıl sınavı kendi evinde başlar.

Kızı Yasemin’in üç yıldır onunla tanıştırmadığı erkek arkadaşı Sinan’la tesadüfen karşılaşan Mesut, genç adamın niyetini öğrenmek ister. Bu görüşmenin ardından Sinan’ın ailesinin İstanbul’a gelişi, Bahtiyarların eski konağında yaşanacakların ilk habercisi olur.