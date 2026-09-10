FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak, faiz beklentisi nasıl?
Küresel piyasayı yakından takip edenler FED faiz kararı için geri sayıma geçti. ABD Merkez Bankası (FED) Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tarihi belli oldu. FED, toplantının ardından politika faizine ilişkin kararını kamuoyuna açıklayacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak, faiz beklentisi nasıl?
FED faiz toplantısı sonrası karar açıklanacak. Açıklanacak karar öncesinde yatırımcılar, enflasyon görünümü ve ekonomik verilerin FED'in atacağı adıma nasıl yansıyacağını yakından izliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi nasıl?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 16 Eylül 2026 tarihinde yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün toplantı bittikten hemen sonra kameralar önüne geçecek ve kararı açıklayacak.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Eylül: 15-16 Eylül 2026
Ekim: 27-28 Ekim 2026
Aralık: 8-9 Aralık 2026
2026 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünde olduğunu gösterdi.
FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ YOKSA ARTIRACAK MI?
Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.
İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti.
Fed Başkanı Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuştu.
Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 60'a yükseldi. Bu durum piyasalardaki risk iştahını törpüledi.