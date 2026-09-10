FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak, faiz beklentisi nasıl?

2026 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünde olduğunu gösterdi.

FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ YOKSA ARTIRACAK MI?

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti.

Fed Başkanı Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuştu.

Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 60'a yükseldi. Bu durum piyasalardaki risk iştahını törpüledi.