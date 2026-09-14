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        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Eylül 2026 FED toplanı tarihi

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Eylül 2026 FED toplanı tarihi

        ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu. En son faizler sabit kalmıştı. Bu bağlamda eylül ayında gerçekleşecek faiz toplantısında Fed'in nasıl bir tutum izleyeceği, faiz indirimine devam edip etmeyeceği merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 00:11 Güncelleme:
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        1

        FED faiz kararı eylül 2026 için gözler toplantı tarihine çevrildi. . Altın ve dolar yatırımcılarının yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ile piyasalar yeniden yön bulacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED faiz toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak.

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        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        Eylül: 15-16 Eylül 2026

        Ekim: 27-28 Ekim 2026

        Aralık: 8-9 Aralık 2026

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