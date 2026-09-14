FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Eylül 2026 FED toplanı tarihi

FED faiz kararı eylül 2026 için gözler toplantı tarihine çevrildi. . Altın ve dolar yatırımcılarının yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ile piyasalar yeniden yön bulacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?