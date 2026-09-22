FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI CANLI || 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı... Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Sinan Erdem Spor Salonu'nun parkeye çıkıyor. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda, şifreli mi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda? 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka öçncesinde başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda, şifreli mi? İşte sorgulanan sorunun cevabı ile ilgili ayrıtnılar...
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için yarın karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE 8 ŞAMPİYONLUK KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.
1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.
BEŞİKTAŞ 1 KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.
Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.