FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI CANLI || 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı... Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE 8 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

BEŞİKTAŞ 1 KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.