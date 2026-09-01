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        Haberler Bilgi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig 4. hafta maç programına göre netleşti. Kadıköy'de Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi maçı öncesinde "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı tarihi ve saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:02 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 4. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbinin takvimi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı güncel programa göre iki ezeli rakip, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF maç takviminin yayınlanmasının ardından futbolseverler “Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi...

        2

        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşması 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürünü dikkate alarak derbinin tarihini 5 Eylül olarak belirledi.

        3

        FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

        Derbi, Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF'nin güncel 4. hafta programında karşılaşmanın stadyumu da Chobani olarak yer aldı.

        4

        FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yayıncısı beIN SPORTS olacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, mücadeleyi canlı olarak ekranlara getirecek.

        5

        SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasının yanı sıra birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Güncel program şöyle:

        4 Eylül Cuma

        20.00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray

        6

        5 Eylül Cumartesi

        17.00 Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor

        20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

        7

        6 Eylül Pazar

        17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

        17.00 Arca Çorum FK - Eyüpspor

        20.00 Kocaelispor - Samsunspor

        20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

        8

        7 Eylül Pazartesi

        20.00 Göztepe - Gaziantep FK

        20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

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        #derbi
        #Fenerbahçe Beşiktaş maçı
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