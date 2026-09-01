Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 4. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbinin takvimi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı güncel programa göre iki ezeli rakip, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF maç takviminin yayınlanmasının ardından futbolseverler “Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi...