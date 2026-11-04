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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe fikstürü

        Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe fikstürü

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool'u sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının maç saatini ve canlı yayın bilgisini gündemine aldı. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının başlama saati, canlı yayın kanalı ve maç kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:59 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak olan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar arayacak. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın programı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması şifresiz mi yayınlanacak, maç hangi platformlardan izlenebilecek? İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın tüm detayları...

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        FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Liverpool maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ayrıca tabii platformu üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den de canlı olarak dinlenebilecek.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

        Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

        Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

        6

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemiyor.

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