FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe hangi torbada, rakipleri belli oldu mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Takımlar, eski sistemdeki gibi dört takımlı gruplarda yer almıyor. Bunun yerine her ekip, kura sonucunda belirlenen 8 farklı rakiple karşılaşıyor.

Takımlar her torbadan iki rakip çekiyor. Bu karşılaşmaların biri iç sahada, diğeri deplasmanda oynanıyor. Lig aşamasının ardından alınacak sonuçlara göre takımlar, organizasyondaki yol haritasını belirleyecek.