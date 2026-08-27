FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe hangi torbada, rakipleri belli oldu mu?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Galatasaray ile birlikte temsil edecek olan sarı-lacivertli ekip, Lyon'u eleyerek 18 yılın ardından Devler Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. 27 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin 8 rakibi belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri hakkında merak edilenler…
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon’u eleyen Fenerbahçe, 18 yıllık uzun bir aranın ardından adını Devler Ligi’ne yazdırdı. 2026-2027 sezonunun lig aşamasında mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin rakipleri, UEFA tarafından 27 Ağustos 2026’da gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşecek. Fenerbahçe'nin hangi dev kulüplerle eşleşeceği futbolseverler “Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu? Fenerbahçe hangi torbada yer aldı?” sorularına yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe’nin rakiplerine ilişkin detaylar…
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 18 yıl sonra yeniden Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda yer alma başarısı gösterdi.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki rakipleri kura çekimiyle netleşecek. Sarı-lacivertli ekip, yeni format gereği lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında ekipler, dört ayrı torbaya ayrılıyor. Her takım, her torbadan ikişer rakiple eşleşiyor ve lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkıyor. Rakiplerin kesinleşmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman maçları da belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri henüz kura çekimi öncesinde kesinleşmedi. Sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği takımlar torbalara göre şekillenirken, kura sonucunda toplam 8 rakip belli olacak.
1. Torba: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid
2. Torba: Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis
3. Torba: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo/Glimt
4. Torba: Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens
Fenerbahçe, kendi torbasında yer alan Galatasaray ile eşleşemeyecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 rakibi kesin olarak belli olacak.
FENERBAHÇE HANGİ TORBADA YER ALDI?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimine 3. torbadan katılıyor. Sarı-lacivertliler, kendi torbasının yanı sıra diğer torbalardan da rakiplerle eşleşecek.
Kura öncesinde 3. torbada Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bodo/Glimt yer aldı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi, kura çekimiyle kesinlik kazanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Takımlar, eski sistemdeki gibi dört takımlı gruplarda yer almıyor. Bunun yerine her ekip, kura sonucunda belirlenen 8 farklı rakiple karşılaşıyor.
Takımlar her torbadan iki rakip çekiyor. Bu karşılaşmaların biri iç sahada, diğeri deplasmanda oynanıyor. Lig aşamasının ardından alınacak sonuçlara göre takımlar, organizasyondaki yol haritasını belirleyecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştiriliyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı 8 rakip netlik kazanacak.