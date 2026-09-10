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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun önemli takımlarından Roma karşısında sahaya çıkacak. Fenerbahçe Roma maçı öncesinde futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Roma maçı tarihi, saat bilgisi ve yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 00:55 Güncelleme:
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        Fenerbahçe ile Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 2026-2027 sezonunda 36 takımın yer aldığı yeni formatta ilk sınavını kendi sahasında verecek. Fenerbahçe Roma maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Peki Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı canlı izle bilgisi...

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Roma maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

        Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler; Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak.

        Fenerbahçe bu maçların dördünü Chobani Stadyumu'nda, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 maçlık fikstürü şöyle:

        1. hafta – 10 Eylül 2026 Perşembe

        19.45 | Fenerbahçe - Roma

        2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba

        22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe

        3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı

        19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag

        4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba

        20.45 | Fenerbahçe - Liverpool

        5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba

        23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

        6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba

        23.00 | LASK - Fenerbahçe

        7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba

        20.45 | Fenerbahçe - Villarreal

        8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba

        23.00 | Atletico Madrid - Fenerbahçe

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