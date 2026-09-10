Fenerbahçe ile Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 2026-2027 sezonunda 36 takımın yer aldığı yeni formatta ilk sınavını kendi sahasında verecek. Fenerbahçe Roma maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Peki Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı canlı izle bilgisi...