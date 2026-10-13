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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 5. haftasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin, Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague’de Zalgiris Kaunas’ı konuk edecek. İki takım da 5. hafta mücadelesinde galibiyet alarak yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, maçın canlı yayın bilgisini araştırıyor. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler, yayıncı kanalın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçı izle ekranı...

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        FENERBAHÇE TARFİN - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Tarfin ile Zalgiris Kaunas, EuroLeague’in 5. haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü saat 20.45’te karşı karşıya gelecek.

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        FENERBAHÇE TARFİN - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Tarfin ile Zalgiris Kaunas arasındaki EuroLeague karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek. Yayına erişim, ilgili platformların abonelik koşullarına bağlı olacak.

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        FENERBAHÇE TARFİN - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI CANLI İZLE

        Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris Kaunas maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport televizyon kanalı ve S Sport Plus dijital platformundaki yayın seçeneklerini değerlendirebilir. Karşılaşmayı internet üzerinden takip edecek izleyicilerin platformun üyelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Maçın yayın saati yaklaşırken yayıncı kuruluşun güncel yayın akışına göz atılabilir.

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