Kocaelispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Deplasmanda galibiyet arayan Fenerbahçe, mücadele boyunca skor üstünlüğünü korumakta zorlandı. Skriniar'ın golüyle öne geçen konuk ekip, Berkan Kutlu ve Maglica'nın gollerine engel olamadı. Kocaelispor, taraftarı önünde önemli bir galibiyete yaklaşırken Greenwood uzatma dakikalarında sahneye çıktı. 90+3'te gelen gol, iki takıma da birer puan kazandırdı. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçında goller hangi dakikalarda geldi, maçın sonucu zirve yarışını nasıl etkiledi? İşte karşılaşmada yaşanan önemli anlar ve maç sonucu...