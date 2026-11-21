Fenerbahçe zorlu deplasmanda yara aldı! Kocaelispor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanında kritik iki puan bıraktı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Mücadelede ilk golü Fenerbahçe adına Skriniar kaydetti. Kocaelispor, Berkan Kutlu'nun penaltı golüyle eşitliği sağlarken Maglica'nın frikikten attığı golle öne geçti. Maçın son bölümünde baskısını artıran Fenerbahçe, 90+3. dakikada Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte karşılaşmanın özeti, golleri ve maçın ardından oluşan puan durumu.
Kocaelispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Deplasmanda galibiyet arayan Fenerbahçe, mücadele boyunca skor üstünlüğünü korumakta zorlandı. Skriniar'ın golüyle öne geçen konuk ekip, Berkan Kutlu ve Maglica'nın gollerine engel olamadı. Kocaelispor, taraftarı önünde önemli bir galibiyete yaklaşırken Greenwood uzatma dakikalarında sahneye çıktı. 90+3'te gelen gol, iki takıma da birer puan kazandırdı. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçında goller hangi dakikalarda geldi, maçın sonucu zirve yarışını nasıl etkiledi? İşte karşılaşmada yaşanan önemli anlar ve maç sonucu...
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması 2-2 sona erdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede dört gol de ikinci yarıda geldi.
Fenerbahçe, 61. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 71. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Matej Maglica'nın frikikten attığı golle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe ise 90+3. dakikada Mason Greenwood'un golüyle maçın skorunu belirledi.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Karşılaşmada fileleri havalandıran futbolcular ve gollerin dakikaları şöyle:
- 61. dakika: Milan Skriniar (Fenerbahçe)
- 71. dakika: Berkan Kutlu (Kocaelispor - penaltı)
- 76. dakika: Matej Maglica (Kocaelispor - frikik)
- 90+3. dakika: Mason Greenwood (Fenerbahçe)
FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA PUAN KAYBETTİ
Kocaelispor deplasmanından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı. Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında aldığı beraberlikle hanesine bir puan yazdırdı.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
İlk yarıda iki takım da gol bulamazken ikinci yarı karşılıklı ataklarla hareketlendi. Skriniar'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, Berkan Kutlu'nun penaltı golüyle yakalandı. Maglica'nın frikik golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, son dakikalarda beraberlik için baskısını artırdı. Greenwood'un 90+3. dakikada attığı gol, Fenerbahçe'ye deplasmanda bir puanı getirdi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.