Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ferencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler!

Ferencvaros-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu! UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, tur için rakibini en az 2 farkla mağlup etmek zorunda. Karadeniz devi, Ferencvaros'a üstünlük sağlaması halinde lig aşamasında mücadele edecek. Elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler hakkında detaylar…