Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ferencvaros-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan bordo-mavililer, Macaristan'da turu getirecek skoru almak için sahaya çıkacak. Karadeniz ekibine iki ve daha farklı galibiyetler turu getirecek. Temsilcimizin tek farklı galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Her türlü beraberlik ve mağlubiyette Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda edecek. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ferencvaros-Trabzonspor maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler…
Ferencvaros-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu! UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, tur için rakibini en az 2 farkla mağlup etmek zorunda. Karadeniz devi, Ferencvaros'a üstünlük sağlaması halinde lig aşamasında mücadele edecek. Elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler hakkında detaylar…
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ferencvaros-Trabzonspor maçı, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak ve TSİ 21.30’da başlayacak.
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
MUHTEMEL 11’LER
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Muhammed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Paul Onuachu
HEDEF TURU GETİRECEK GALİBİYET
Trabzonspor, sahasında oynadığı ilk maçta 1-0 mağlup olsa da Ferencvaros karşısında rövanş maçında turu getirecek skoru elde etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, rakibine üstünlük sağlaması halinde lig aşamasında mücadele edecek.
TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Trabzonspor'un turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Temsilcimizin tek farklı galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek.
Her türlü beraberlik ve mağlubiyette Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda edecek. Karadeniz Fırtınası, Ferencvaros'a elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.