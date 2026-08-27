Ferencvaros-Trabzonspor maçı izle: Ferencvaros-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, ilk maçta sahasında Macaristan temsilcisine 1-0 mağlup olmuştu. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, deplasmanda oynanacak rövanşta turu geçmek için mücadele edecek. Futbolseverler, Ferencvaros-Trabzonspor maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ferencvaros-Trabzonspor maçı canlı izle ekranı...
Ferencvaros ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, tur umudunu deplasmandaki rövanş maçına taşıdı. Bordo-mavili ekip, Ferencvaros karşısında turu geçerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Ferencvaros-Trabzonspor maçı nasıl canlı izlenir? İşte Ferencvaros-Trabzonspor maçı izle sayfası...
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ferencvaros-Trabzonspor maçı, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü ve saat 21.30’da oynanacak.
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
Ferencvaros-Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı ATV ekranlarından takip edebilecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşması Groupama Stadı'nda oynanacak.
TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Trabzonspor'un turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Temsilcimizin tek farklı galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek.
Her türlü beraberlik ve mağlubiyette Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda edecek. Karadeniz Fırtınası, Ferencvaros'a elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
MUHTEMEL 11’LER
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Muhammed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Paul Onuachu