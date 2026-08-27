TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzonspor'un turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Temsilcimizin tek farklı galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

Her türlü beraberlik ve mağlubiyette Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda edecek. Karadeniz Fırtınası, Ferencvaros'a elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.