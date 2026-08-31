FİLENİN SULTANLARI-AZERBAYCAN MAÇI TARİHİ 2026: Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çeyrek final bileti için geri sayım
Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam etmek için son 16 turunda Azerbaycan karşısına çıkıyor. Grup etabında sergilediği performansla eleme aşamasına yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final bileti için kritik mücadelede sahada olacak. Voleybolseverler ise milli takımın Azerbaycan karşılaşmasının tarihini, saatini ve yayın bilgisini araştırıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçıyla ilgili tüm detaylar...
2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Filenin Sultanları’nın son 16 turundaki rakibi Azerbaycan oldu. Grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını çeyrek finale yazdırmak için kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Milli takımın bu önemli mücadelesi öncesinde voleybolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler...
FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNDA AZERBAYCAN İLE KARŞILAŞACAK
Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.
Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada milli takımın eleme turundaki rakibi Azerbaycan olarak belirlendi.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan karşısına çıkacak.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Milli takım, bu kritik karşılaşmada galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefleyecek.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan engelini aşması halinde CEV Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Filenin Sultanları’nın bu turdaki rakibi ise Belçika ile Almanya arasındaki karşılaşmanın sonucuna göre belli olacak.
İstanbul’da düzenlenen organizasyonda son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmaların programı ise şöyle:
31 Ağustos 2026
16.00 Hollanda - Slovenya
19.00 Polonya - Portekiz
1 Eylül 2026
16.00 Belçika - Almanya