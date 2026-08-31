FİLENİN SULTANLARI-AZERBAYCAN MAÇI TARİHİ 2026: Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çeyrek final bileti için geri sayım

2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Filenin Sultanları’nın son 16 turundaki rakibi Azerbaycan oldu. Grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını çeyrek finale yazdırmak için kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Milli takımın bu önemli mücadelesi öncesinde voleybolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler...