GALATASARAY-BARCELONA MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! En ucuzu 2 bin 800 TL... Galatasaray-Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatları ne kadar?
Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları ve satış takvimi açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü oynanacak dev karşılaşmanın biletleri, 2 bin 800 TL ile 75 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Öncelikli satışların başlamasının ardından gözler genel satış tarihine çevrildi. Peki, Galatasaray-Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatları ne kadar? İşte kategori kategori Galatasaray-Barcelona maçı bilet fiyatları ve satış tarihi...
Galatasaray-Barcelona mücadelesi öncesinde bilet heyecanı başladı. RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların beklediği bilet duyurusu geldi. Galatasaray Kulübü, biletlerin satışa sunulacağı tarihleri ve tribün kategorilerine göre belirlenen ücretleri açıkladı. Peki, Galatasaray-Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-Barcelona maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte Galatasaray-Barcelona maçı bilet fiyatları ve satış tarihi…
GALATASARAY-BARCELONA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının biletleri, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.
Galatasaray logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri için bilet satışları ise 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının bilet fiyatları, tribün kategorilerine göre 2 bin 800 TL'den başlayıp 75 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Premium: 75.000 TL
Delux: 70.000 TL
Lux: 67.500 TL
Classic: 65.000 TL
1. Kategori: 50.000 TL
2. Kategori: 45.000 TL
3. Kategori: 40.000 TL
4. Kategori: 35.000 TL
5. Kategori: 30.000 TL
6. Kategori: 25.000 TL
7. Kategori: 22.500 TL
8. Kategori: 15.000 TL
9. Kategori: 13.000 TL
10. Kategori: 3.500 TL
11. Kategori: 2.800 TL
Misafir Tribünü: 2.800 TL
GALATASARAY-BARCELONA MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINIR?
Karşılaşmanın biletlerini satın almak isteyen taraftarlar, Passo uygulaması veya resmi internet sitesi (passo.com.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kulübün açıklamasına göre taraftarlar, Passo hesapları üzerinden yalnızca kendi adlarına bilet satın alabilecek. Satın alınan maçlık biletler başka bir kişiye devredilemeyecek.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci karşılaşmasında Barcelona'yı ağırlayacak. Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak.