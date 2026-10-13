Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri… Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, zorlu bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Cimbom, güçlü rakibini mağlup ederek lig aşamasındaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte, Galatasaray-Barcelona maçı canlı izle ekranı ve saati!