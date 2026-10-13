GALATASARAY-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı izle ekranı
Galatasaray-Barcelona maçı canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Devler Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde galibiyet arayacak. Avrupa futbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? GS-Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilenler...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri… Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, zorlu bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Cimbom, güçlü rakibini mağlup ederek lig aşamasındaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte, Galatasaray-Barcelona maçı canlı izle ekranı ve saati!
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü (bu akşam) saat 22.00'de başlayacak.
RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Barcelona maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, dev karşılaşmayı tabii platformundan da takip edebilecek.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Anthony Gordon, Gabriel Jesus.