Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray-Barcelona maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, lig aşamasındaki ikinci karşılaşmasında güçlü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverler ise Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü ile Galatasaray Barcelona canlı izleme ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezon mücadelesinde gözler Barcelona karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında dün akşam deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa'daki ikinci maçına Barcelona karşısında çıkacak Galatasaray'da taraftarların gündeminde "Galatasaray’ın sonraki maçı kiminle, hangi takımla?” soruları yer alıyor. İşte 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Barcelona maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri...

        2

        GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona ile karşılaşacak. Sporting Lizbon deplasmanından puansız dönen sarı-kırmızılı takım, bu kez sahasında önemli bir sınava çıkacak.

        Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. UEFA'nın resmi fikstüründe de Galatasaray-Barcelona karşılaşması 13 Ekim tarihinde yer alıyor.

        3

        GALATASARAY BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

        UEFA ve Galatasaray'ın açıkladığı fikstüre göre Galatasaray Barcelona maçı saat 22.00'de başlayacak.

        4

        GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayın bilgileri de taraftarların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Futbolseverler özellikle "Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?" ve "Galatasaray Barcelona maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Ancak henüz maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.

        5

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 farklı rakiple mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın fikstüründe Barcelona'nın yanı sıra Sporting CP, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain bulunuyor.

        6

        Galatasaray'ın lig aşamasındaki karşılaşmaları şöyle:

        9 Eylül 2026: Sporting CP - Galatasaray
        13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona
        21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray
        3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart
        24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa
        8 Aralık 2026: AEK Athens - Galatasaray
        19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord
        27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain - Galatasaray

        7

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇ TAKVİMİ

        Yeni formatla düzenlenen Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her takım 8 maç oynuyor. Galatasaray da bu süreçte 4 iç saha ve 4 deplasman karşılaşmasına çıkacak.

        8

        GÖZLER BARCELONA KARŞILAŞMASINDA!

        Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta mücadelesinde Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olurken gözler şimdi Barcelona karşılaşmasına çevrildi. Galatasaray'ın lig aşamasındaki performansı, turnuvada yoluna hangi aşamadan devam edeceğini belirleyecek. UEFA'nın formatına göre lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki ekipler play-off oynayacak. 25. sırada ve daha aşağıda yer alan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Galatasray
        #barselona
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor