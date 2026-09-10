Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray-Barcelona maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, lig aşamasındaki ikinci karşılaşmasında güçlü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverler ise Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü ile Galatasaray Barcelona canlı izleme ekranına ilişkin detaylar...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezon mücadelesinde gözler Barcelona karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında dün akşam deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa'daki ikinci maçına Barcelona karşısında çıkacak Galatasaray'da taraftarların gündeminde "Galatasaray’ın sonraki maçı kiminle, hangi takımla?” soruları yer alıyor. İşte 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Barcelona maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri...
GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona ile karşılaşacak. Sporting Lizbon deplasmanından puansız dönen sarı-kırmızılı takım, bu kez sahasında önemli bir sınava çıkacak.
Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. UEFA'nın resmi fikstüründe de Galatasaray-Barcelona karşılaşması 13 Ekim tarihinde yer alıyor.
GALATASARAY BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA ve Galatasaray'ın açıkladığı fikstüre göre Galatasaray Barcelona maçı saat 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayın bilgileri de taraftarların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Futbolseverler özellikle "Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?" ve "Galatasaray Barcelona maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Ancak henüz maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 farklı rakiple mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın fikstüründe Barcelona'nın yanı sıra Sporting CP, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain bulunuyor.
Galatasaray'ın lig aşamasındaki karşılaşmaları şöyle:
9 Eylül 2026: Sporting CP - Galatasaray
13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026: AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain - Galatasaray
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇ TAKVİMİ
Yeni formatla düzenlenen Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her takım 8 maç oynuyor. Galatasaray da bu süreçte 4 iç saha ve 4 deplasman karşılaşmasına çıkacak.
GÖZLER BARCELONA KARŞILAŞMASINDA!
Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta mücadelesinde Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olurken gözler şimdi Barcelona karşılaşmasına çevrildi. Galatasaray'ın lig aşamasındaki performansı, turnuvada yoluna hangi aşamadan devam edeceğini belirleyecek. UEFA'nın formatına göre lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki ekipler play-off oynayacak. 25. sırada ve daha aşağıda yer alan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.