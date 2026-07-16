GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacağı ilk özel karşılaşmada Ümraniyespor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu öncesinde hem takımın fiziksel durumunu görmek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirmek için önemli bir sınava çıkacak. Taraftarlar ise sezon öncesi heyecanı artıran bu mücadeleyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.