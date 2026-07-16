GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacağı ilk özel karşılaşmada Ümraniyespor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu öncesinde hem takımın fiziksel durumunu görmek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirmek için önemli bir sınava çıkacak. Taraftarlar ise sezon öncesi heyecanı artıran bu mücadeleyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacağı ilk özel karşılaşmada Ümraniyespor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu öncesinde hem takımın fiziksel durumunu görmek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirmek için önemli bir sınava çıkacak. Taraftarlar ise sezon öncesi heyecanı artıran bu mücadeleyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, bugün Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık mücadelesi, futbolseverler tarafından S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşma, taraftarlara sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi son durumunu görme fırsatı sunacak.